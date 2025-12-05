VIDEO: Campeón con Universidad de Chile se vuelve viral tras convertir golazo en liga amateur

Es común ver a jugadores que alguna vez fueron profesionales continuar ligados al fútbol, esta vez en canchas amateur, demostrando su talento en diferentes ligas del mundo. Chile no es la excepción.

Es en ese contexto donde en las últimas horas se hizo viral un golazo anotado por el ex jugador de Santiago Wanderers y Universidad de Chile, Franz Shultz. El “Coreano” volvió a demostrar su calidad individual y gran visión de juego anotando un gol que dejó a todos con la boca abierta en un decisivo duelo del fútbol amateur.

Desde mayo del 2025 Schultz es jugador de Unión Glorias Navales de Viña del Mar.

El golazo viral de Franz Shultz

El medio de comunicación independiente @tele_futbol1 de Instagram subió en los últimos días un golazo anotado por Franz Shultz, hoy en el conjunto Unión Glorias Navales de la Asociación de Fútbol Las Achupallas de Viña del Mar. El tanto se produjo desde mitad de cancha, ante el cuadro llamado ‘Bandera de Chile’, en el contexto de la semifinal de la Supercopa de Campeones 2025.

La secuencia de la jugada comenzó con una acción del propio Shultz, quien ejecutó un tiro libre cerca de mitad de cancha. El balón, tras un rebote, fue atrapado sin mayores complicaciones por el arquero rival. Sin embargo, todo cambió inmediatamente en la jugada siguiente.

Esto porque el portero intentó reiniciar el juego rápidamente con un despeje largo, buscando sorprender a la defensa rival. No obstante, el remate no fue el mejor y el balón cayó nuevamente en los pies de Shultz, quien mostró toda su genialidad.

El jugador, ubicado nuevamente en las cercanías de la mitad de cancha, tomó el balón de aire y soltó un derechazo de volea imparable que se coló en la portería rival, concretando un golazo espectacular que le ha generado grandes aplausos al ex Universidad de Chile.

El gol de Shultz en su publicación original ya acumula más de 5 mil ‘likes’ y varios comentarios aplaudiendo el talento y la calidad del ex jugador profesional. Además, varias páginas de fútbol han replicado el gol del ‘Coreano’, logrando otros miles de ‘me gusta’ y convirtiendo su jugada en un fenómeno viral en Chile.

