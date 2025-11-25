El ex mediocampista y lateral derecho de Universidad de Chile, Franz Schultz, dejó sabrosas declaraciones al recordar su paso por los azules, club que defendió entre 2016 y 2018, con una anécdota frente a Colo Colo.

En conversación con el streamer José La Orga, el oriundo de Valparaíso fue consultado por su mejor recuerdo en la U…

“Mi mejor recuerdo en la U es el primer clásico que jugué en el Estadio Nacional… Estaba todo cagado. Ese fue el clásico de los errores, donde Paulo Garcés se comió un gol y Johnny Herrera se comió otro“, dijo el Coreano.

El peso del Superclásico y bromas de De Paul

El futbolista de 34 años se refería puntualmente al Superclásico correspondiente al Clausura de 2017, que finalizó con empate 2-2 con los azules como locales.

Schultz presentado en Universidad de Chile a mediados de 2016.

“En ese clásico, cuando íbamos 1-1, Ángel Guillermo Hoyos me manda a calentar y el Tuto De Paul me dice: Franz, no vayas, este partido es muy bravo, no es para ti, tú eres para partidos con equipos más malos. Y yo le decía: cállate hueón, que me vas a hacer reír“, agregó.

Tal como explicó Schultz, su nerviosismo no se debía en sí a enfrentar a Colo Colo, si no a la responsabilidad de representar a la U en el Superclásico y la repercusión e importancia del duelo para todo el país.

“Guillermo Hoyos me hizo entrar por David Pizarro. Cuando fue el cambio la gente reaccionó con aplausos y pifias… Yo anduve bien en ese clásico, pero las patas y el corazón no sabes cómo me hacían, porque el clásico de la U con Colo Colo es distinto, es un partido que todos esperan a nivel nacional“, sentenció.