Unión Española sufre con un posible descenso, el segundo en su historia, que a dos fechas del final de la Liga de Primera 2025 toma color de probable. Los rojos son penúltimos en la tabla con 21 unidades, a cuatro puntos de Deportes Limache (25).

Por ahora el equipo del estadio Santa Laura baja a Primera B junto a Deportes Iquique, lo que desde ya genera una crisis institucional en uno de los equipos de mayor tradición e historia en el fútbol chileno.

De hecho, Jorge Segovia, propietario del club, salió a negar que esté pensando en vender el club ante trascendidos y fuertes rumores.

Por su parte, el sociólogo e hincha hispano, Axel Callís, manifestó que incluso su proyección es que Unión Española deje de existir tal y como se conoce el club.

Guarello y el punto del que no vuelves más

Y esta opción es la que también ve muy posible el periodista Juan Cristóbal Guarello: “Fernández Vial desapareció y está en el aire. San Antonio Unido se acabó, nadie quiere recoger el muerto. Melipilla se acabó. Barnechea ayer se acabó“, dijo King Kong en Deportes en Agricultura.

Guarello no descarta que el descenso de Unión Española sea el inicio del camino a la desaparición.

Agregó que “Deportes Ovalle está sin actividad hace siete-ocho años y vamos sumando… Deportes Iberia, sin actividad. A Unión Española perfectamente le puede pasar, hoy los clubes desaparecen“.

“¿Qué le puede pasar a Unión? Lo que le ha pasado a muchos clubes: desciende y don Segovia o quien quiera dejan de poner plata. Empiezan a andar al justos“, complementa.

Guarello sentenció que “entonces el equipo tiene dos posibilidades: se va al descenso de nuevo (a Segunda División) o empiezan los atrasos en el pago de los sueldos y pierdes la categoría porque te descuentan puntos. Y de ahí no vuelves más”.

