Colo Colo sumó la primera victoria en sus tres finales en el último tramo de la Liga de Primera, ya que le pasó por encima a Unión La Calera en el estadio Monumental.

El Cacique le pasó por encima a los cementeros y ganó por un claro 4-1, con un brillante primer tiempo donde marcó tres goles y pudieron ser varios más.

Al entrenador Fernando Ortiz no le tembló la mano y mandó a Arturo Vidal a la banca y a Esteban Pavez a la tribuna, porque está dándole rodaje al mediocampo compuesto por Tomás Alarcón, Vicente Pizarro y Felipe Méndez.

ver también Arturo Vidal aclara que nada arregla el fracaso de Colo Colo en 2025: “El año no se salva…”

Guarello asegura que Pavez no jugará más en Colo Colo

La victoria de Colo Colo ante Unión La Calera fue analizada por Juan Cristóbal Guarello, quien aseguró que los albos están mejor con Vidal y Pavez lejos de la titularidad.

“Los palos como llegan ah. Vidal salió de la titularidad y el equipo cambió. Lo siento muchachos, la verdad es esta… Colo Colo con Vidal juega a una velocidad y sin Vidal juega a otra velocidad”, dijo el periodista en La Hora de King Kong.

Arturo Vidal entró en el segundo tiempo en Colo Colo. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Publicidad

Publicidad

Luego, aseguró que Esteban Pavez no volverá a jugar más en el Cacique y que van a empezar a conversar su salida, porque le resta un año de contrato con Blanco y Negro.

“Lo de Pavez es claro, ya no vuelve a Colo Colo, ya ni lo citan… Pero cuidado con eso, porque es la típica trampa donde por un lado Pavez quiere salir y Colo Colo se quiere deshacer de él, entonces Pavez fuerza su salida y Colo Colo lo echa, entonces quedan los dos en una posición no tan desventajosa”, cerró.

ver también Aníbal Mosa manda un fuerte mensaje sobre los refuerzos de Colo Colo: “No vamos a…”

¿Cuándo y a qué hora juegan Cobresal vs Colo Colo por la Liga de Primera?

El partido entre Cobresal y Colo Colo por la fecha 29° de la Liga de Primera se jugará este viernes 28 de noviembre, a partir de las 20:00 horas en el estadio El Cobre de El Salvador.

Publicidad