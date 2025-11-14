Este viernes dejó de existir Xabier Azkargorta, el ex entrenador español de la selección chilena entre inicios de 1995 y mediados de 1996. El Vasco dirigió 18 partidos en La Roja con nueve triunfos, cinco empates y cuatro derrotas.

En Deportes en Agricultura, Juan Cristóbal Guarello recordó el paso del Bigotón por La Roja y no perdonó su poca capacidad para guiar a la selección nacional.

“Es muy loco… dirigió a Chile con 42 años, y parecía un señor de edad. Era un personaje literario que funcionaba mejor frente al micrófono que al borde de la cancha. Recuerdo de Azkargorta en la selección, que era un equipo muy defensivo, con muchos problemas para generar opciones de gol, le costaba mucho llegar y generar circuitos de fútbol”, dijo King Kong.

Agregó que “ocupaba mucho jugador fuera de puesto. Por ejemplo ponía a Esteban Valencia de 10, y el Huevo siempre fue acompañante del conductor, pero él no era el que pedía la pelota y creaba el juego. Jugaba con un 5-3-2, podría ser, siempre con laterales muy contenidos y nunca le agarró la mano al equipo. Creo que su principal problema fue que llegó a Chile y no conocía a ningún jugador, salvo Zamorano y por ahí el Pato Yáñez“.

Guarello: “Las cosas raras que hacía Azkargorta”

“Hay cosas que definen tu paso para bien o para mal. Debuta contra México en Los Ángeles y gana 2-1…y fue el debut de la dupla Za-Sa, creo que Salas entra después. Ahí era un México poderoso. Pero en el segundo partido Chile pierde en Lima contra Perú 6-0“, complementó.

Guarello recordó que Azkargorta nunca encontró la llave de Chile.

Guarello sostiene que “fue una noche terrible para el fútbol chileno. Más allá del resultado, muchos jugadores fuera de puesto, muy raro el equipo. Fue amistoso, pero fue muy duro, una derrota catastrófica”.

“Después nunca pudo remontar y finalmente empata contra Venezuela 1-1 en Barinas, a los 93′. Puso al Coca Mendoza de stopper. Son las cosas raras que hacía Azkargorta. No conocía a los jugadores“, recuerda.

Juan Cristóbal Guarello sentenció que “tenías que andar muy mal para que no te nominaran. Cualquiera que tuviera tres o cuatro partidos buenos, el que andaba más o menos bien iba a la selección”.

