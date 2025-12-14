Es tendencia:
¿Jara o Kast? Diego Sánchez deja clara su postura para las elecciones presidenciales

El arquero de Coquimbo Unido compartió un mensaje en sus redes sociales que deja muy poco para la imaginación sobre su preferencia.

Por Carlos Silva Rojas

Diego Sánchez y las elecciones.
© ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORTDiego Sánchez y las elecciones.

Este domingo 14 de diciembre no es un día cualquiera para Chile, porque se realiza la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, con Jeannette Jara y José Antonio Kast como candidatos.

El mundo del deporte no está ajena a las votaciones y muchos deportistas se han pronunciado en redes sociales, donde dan a conocer su punto de vista.

Uno de los que se volcó a Instagram para hablar de las elecciones fue el arquero Diego Sánchez, quien fue más que evidente sobre su decisión en la urna.

El gesto de Diego Sánchez por las elecciones

El Mono Sánchez usó su cuenta de Instagram para hablar de la segunda vuelta entre Jara y Kast, pero con su gesto dejó en claro su elección.

“Saben por quién votar”, escribió el campeón del fútbol chileno, haciendo con sus manos un 2, justo el número que tiene en la papeleta la candidata Jeannette Jara.

El gesto de Diego Sánchez sobre las elecciones.

El gesto de Diego Sánchez sobre las elecciones.

Diego Sánchez hace unos meses tuvo un encuentro con el Presidente Gabriel Boric en La Pampilla, donde bromearon y se mostró muy honrado porque conoce su trabajo.

