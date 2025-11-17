Este pasado domingo se realizaron las elecciones presidenciales y parlamentarias 2025 de nuestro país. Ahí, Jeannette Jara con José Antonio Kast lograron tener las dos primeras mayorías para pasar a la segunda vuelta en su lucha por llegar a La Moneda.

Como es habitual en este tipo de instancias, son muchos los rostros o figuras públicas que por una u otra razón, creen que es necesario el dar a conocer su opción preferida. Así lo sintió José Luis “Ribery” Muñoz, ex jugador de Universidad Católica, Everton, Santiago Wanderers y O’Higgins, por nombrar solo algunos.

El ex atacante publicó una historia en su Instagram manifestando su apoyo para el candidato del Partido Republicano tras su paso a la segunda vuelta. Por este posteo, Muñoz recibió varios mensajes en su contra, algo que se encargó de mostrar por la misma vía.

Los mensajes contra Ribery Muñoz por su apoyo a José Antonio Kast

El ex Universidad Católica mostró como un usuario lo trató de “monja” y de “muerto”, a lo que el contestó sin hacerse muchos problemas que “comunista tenía que ser”.

Los mensajes que recibió José Luis Muñoz tras mostrar su apoyo a José Antonio Kast. | Foto: Captura.

Además, otra persona le escribió que “te dejo de seguir perro ql… Nunca has sido de plata”, al o que Muñoz contestó que “y qué tiene que ver ser de plata o no. Hay que tener dinero para votar por republicanos ahora”.

Cabe recordar que la segunda vuelta presidencial entre Jeannette Jara y José Antonio Kast se realizará el próximo domingo 14 de diciembre. Ahí, el candidato que logre más votos será el presidente de Chile entre 2026 y 2030.