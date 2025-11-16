“Puro respeto”: Hinchas de Colo Colo y la U protagonizan emotivo abrazo en las elecciones presidenciales

Este domingo 16 de noviembre se realizan las elecciones presidenciales en Chile. En esta jornada se elige al nuevo mandatario y por lo mismo se prevé una gran asistencia a los locales de votación.

El tema es que esto ha reunido a todos los sectores para hacer valer su sufragio. Lo que en Maipú reunió hasta a hinchas de Colo Colo y Universidad de Chile. Pero a diferencia de varios candidatos, dieron un ejemplo de educación cívica y respeto.

“Hay que marcar la diferencia, por eso estamos con la de Colo Colo”, emitió el hincha albo al ser consultado por la periodista Sofía Carrizo de 24 Horas. Las miradas se mantuvieron con el joven ya que llegó con su camiseta regalona a votar. “Ha sido un año malo, pero sabemos que se puede remontar”, recalcó al ser consultado por el Centenario.

Pero lo llamativo fue que en plena votación apareció un hincha de Universidad de Chile. Aunque lo sorpresivo fue el abrazo que se dieron entre ambos hinchas dejando de lado la rivalidad.

“Acá no hay rivalidad hoy. Puro respeto”, complementó el fanático del Bulla tras el emotivo abrazo con el garrero. Lo que de inmediato se viralizó en redes sociales y hasta fue catalogado como un nuevo episodio de los “Bullalbos”.

“Eso es lo que queremos para el país. La amistad cívica y deportiva”, sentenció Monserrat Álvarez entre risas por el insólito momento en las votaciones de este domingo.

¿A qué hora comienza el conteo de votos?

Según indican autoridades, las mesas de votación estarán abiertas desde las 8:00 hasta las 18:00 horas. Por lo que este es el último plazo para emitir su sufragio. Cabe consignar que la multa por no votar en está jornada equivale a 1,5 UTM. Es decir, un monto que supera los 100 mil pesos.