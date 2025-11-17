Se retira un hombre récord del fútbol chileno: “Su último partido oficial será…”

Uno de los extranjeros que dejaron huella en el fútbol nacional en los últimos años es el lateral derecho Matías Rodríguez, quien posee un espectacular récord en Universidad de Chile.

El ex seleccionado argentino marcó un total de 57 goles con la camiseta de la U, por lo que lidera el registro como el defensor más goleador en la historia del cuadro azul.

Ahora el carrilero vive días especiales, debido a que se alista para el retiro porque dejará la actividad jugando por Deportes Melipilla en la Segunda División.

Matías Rodríguez se retira del fútbol profesional

Matías Rodríguez jugará este domingo su último partido como profesional y será ante Real San Joaquín, según dio a conocer Melipilla mediante un comunicado.

“Por voluntad del propio futbolista, y en conjunto con la institución, su último partido oficial será disputado en la próxima fecha, cuando enfrentemos como local a Real San Joaquín”, contó el Potro.

Matías Rodríguez se retira del fútbol. Foto: Jorge Loyola/Photosport

“Matías ha elegido despedirse en casa, frente a nuestra gente, donde tantas veces dejó el alma, el talento y el corazón en la cancha. Este partido será más que un encuentro deportivo, será un homenaje a un futbolista ejemplar, a un líder dentro y fuera de la cancha“, agregó el elenco metropolitano.

Matías Rodríguez fue pieza clave en el ascenso de Deportes Melipilla a Primera B en 2024, sin embargo, por problemas administrativos el elenco melipillano se tuvo que quedar en Segunda en 2025.