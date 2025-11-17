En una verdadera teleserie se ha transformado el caso de Bruno Barticciotto en el fútbol mexicano. Pero finalmente, el hombre que este año defendió al Santos Laguna le dio una noticia que pegó fuerte en Colo Colo.

Es que el Cacique entró fuerte en la pelea por hacerse de los servicios del delantero que pertenece a Talleres de Córdoba y estaba a préstamo en suelo azteca. Y ante los rumores de que sería comprado, salió humo blanco.

Desde México le pusieron la lápida al goleador chileno y es un hecho que no seguirá en dicha liga. Por eso, ahora Talleres le busca equipo en caso que no quieran contar con él y ahí aparecen los albos.

La razón del adiós de Bruno Barticciotto

Bruno Barticciotto no será comprado finalmente por el Santos Laguna y busca equipo en Sudamérica, donde suena fuerte en Colo Colo. El jugador pertenece a Talleres, pero ve con buenos ojos un préstamo en el Cacique.

“El Santos Laguna no comprará al delantero chileno Bruno Barticciotto por temas contractuales. El delantero tenía una obligación de compra si cumplía con la cuota de 10 goles en todo el 2025″, reveló el periodista César Merlo, del medio Súper Deportivo.

Publicidad

Publicidad

En relación a los mexicanos, la citada fuente explica que “tras perderse las últimas fechas del torneo Apertura por una lesión, Bruno no pudo llegar a la cifra y Santos no abonará los 2.8 millones de dólares que vale su carta”.

ver también “Tiene muchas ganas”: revelan al posible primer refuerzo de Colo Colo para el 2026

“Su estancia en México depende de Talleres de Córdoba. Jugó 22 partidos con el Santos durante todo el 2025, donde anotó ocho goles“, quedándose a solo dos goles de los 10 para extender el contrato.