Colo Colo está obligado a mejorar en el 2026 si es que quiere borrar el terrible centenario que le dieron a los hinchas. El Cacique comienza a pensar en el plantel de la próxima temporada, para el que podría tener casi listo a su primer refuerzo.

Aún con la duda de si Fernando Ortiz seguirá en la banca, en el Estadio Monumental han definido que hay que renovar el equipo. Esto traerá una ola de salidas que necesitan cubrir y hay un nombre que tienen visto hace rato.

De hecho, según revelaron en las últimas horas, ambas partes cerraron un acuerdo de caballeros tiempo atrás para poder concretarlo en el futuro. Uno que parece haber llegado y por el que se sentarán a conversar en las próximas semanas.

¿Matías Catalán se acerca a Colo Colo?

Colo Colo apuesta por un viejo conocido y vuelve a la carga por Matías Catalán. El Cacique tuvo en la mira al Bigote, ex seleccionado chileno, pero se terminó inclinando por Mauricio Isla tiempo atrás. Eso sí, las cosas quedaron en buenos términos e incluso con un “sí” para el futuro.

Matías Catalán puede volver a Chile para jugar por Colo Colo. Foto: Photosport.

Fue el periodista Edson Figueroa quien destapó la noticia y entregó los detalles por los que el hoy lateral de Talleres se acerca al Monumental. “Si hay alguien que creo que va a llegar, estoy así de jugársela, es Matías Catalán“, comenzó señalando.

“Colo Colo necesita sí o sí un central, usa las dos posiciones con lateral. No utiliza cupo de extranjero, queda libre más allá de que quieren que renueve en Talleres“, añadió.

Pero lo que más sorprendió vino después, cuando explicó que tiempo atrás “conversó con Colo Colo una vez y tiene muchas ganas de venir, casi con un compromiso de caballeros de que terminando contrato vendría a Chile. Volvió de una lesión y está bien“.

Aunque el periodista fue claro en que todavía no hay nada en curso y es que algo que cree que ocurrirá. “Con todas esas condiciones, independiente de lo que pase, vendría a Colo Colo. Es una intuición, lo que yo creo“.

Quedará esperar ahora para ver si es que Fernando Ortiz aclara el interés en el lateral. Los pastos del Estadio Monumental ya los conoce, ya que jugó ahí defendiendo a la selección chilena.

Matías Catalán logró salvar a Talleres en Argentina después de una larga pausa por una rotura de ligamento cruzado. Bigote asoma como el primer refuerzo de Colo Colo para el 2026, aunque con mucho aún por conversar.

¿Cuáles son los números de Matías Catalán esta temporada?

Por culpa de una grave lesión, Matías Catalán ha logrado disputar un total de 11 partidos oficiales con Talleres en la temporada 2025. En ellos no tiene goles ni asistencias y alcanza los 923 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Mientras siguen mirando refuerzos, Colo Colo se prepara para lo que será un duelo vital para seguir soñando con avanzar a Copa Sudamericana. El Cacique recibirá a Unión La Calera por la Liga de Primera el próximo domingo 25 de noviembre a partir de las 20:30 horas.