Fue DT de la U, se ofreció combos con árbitro y ahora deja la grande en el fútbol argentino: “Un paso al costado…”

Una polémica de palabras mayores vive el fútbol argentino. Este lunes se cerró la fase regular del campeonato de clausura y Huracán fue uno de los equipos que quedó fuera de la zona de playoffs. Pese a ir en ventaja gran parte del partido por anotación de Emmanuel Ojeda, un dudoso penal sobre el final sentenció el empate 1-1 ante Barracas Central.

Sin embargo esto además desencadenó con un particular episodio que protagonizó Frank Darío Kudelka. El entrenador argentino que en su minuto dirigió Universidad de Chile hasta en Copa Libertadores, tuvo un round aparte con el árbitro Andrés Gariano.

El adiestrador reclamó por los dos penales que cobró a favor de Barracas Central. “Hoy te metiste con mi familia“, acusó el entrenador. “Vamos a hablar y te rompo todos los dientes“, respondió el juez sacado de todas sus casillas y que se tuvo que retirar bajo por protección policial.

El descontento fue total para el entrenador ya que con la igualdad no pudo clasificar a la siguiente ronda y con ello cerró un segundo semestre para el olvido en el Globo.

Frank Kudelka renuncia a Huracán

Momento más que complicado y que finalmente Kudelka decidió cortar por lo sano. Así lo informó el especialista en el mercado de pases, César Luis Merlo que confirmó la salida del entrenador que en la U alcanzó a tener un 63% de rendimiento. “El DT dio un paso al costado luego de un mal semestre en lo que a resultados respecta”, informó en su cuenta de X.

Sin embargo desde Argentina aseguran que el tema está lejos de terminar ahí. Esto debido a que la salida de Kudelka solo le da un nuevo condimento a la polémica que se vive en el fútbol transandino con los arbitrajes.

Lo que ahora apunta a Chiqui Tapia por su gestión y falta de mano dura con los encargados de impartir justicia dentro de la cancha. Esto se suma el escándalo que se registró en el ascenso y que terminó con una batalla campal que recorrió todo el mundo.

