Deportes Concepción selló su esperado regreso a la división de honor de la liga chilena y se mueve a pasos agigantados en el Mercado de Fichajes para reforzar la próxima temporada, donde, en ese contexto, revelan que ex U de Chile está en el radar del León de Collao.

El equipo que regresó a la máxima división chilena tras 17 años de ausencia ya confirmó la llegada del defensa Cristián “Banana” Suárez y los delanteros Ignacio Mesías y Matías Cavalleri para la próxima temporada, pero no serán los únicos jugadores que vestirán la lila el 2026.

El ex U de Chile que se acerca al León

Según se reveló en el programa “arriba de la Pelota” de Sabes Deportes, Deportes Concepción tiene en su radar a Augusto Barrios, jugador con paso en clubes como Universidad de Chile, Unión Española y más recientemente, San Marcos de Arica de Primera B, donde adelantan que su llegada será “inminente“.

Augusto Barrios suena en Deportes Concepción

“El jugador quedó libre y la dirigencia se contactó con él en el mercado de pases”, adelantó el medio sobre su posible llegada.

Asimismo, de cara a los próximos refuerzos que podrían llegar, el medio agrega que “en las próximas horas, la dirigencia de Deportes Concepción debe ratificar, al menos, una decena de nombres más antes de empezar con los trabajos de pretemporada”.

“El DT Patricio Almendra espera contar con las contrataciones del mercado de pases desde el 2 de enero de 2026”, puntualiza el medio.