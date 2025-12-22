Deportes Concepción cerró un gran 2025 donde aseguró, después de 17 años, su esperado regreso a la división de honor del fútbol chileno y, por lo mismo, el León de Collao busca llegar reforzado al 2026 anotando otro esperado retorno.

Ignacio Mesías volverá a vestir de Lila la próxima temporada, ya que a través de sus redes sociales, Deportes Concepción reveló que el jugador regresa a préstamo por una temporada con opción de compra incluida.

“Ya defendió nuestros colores en 2024, hoy regresa a casa para volver a rugir junto a la hinchada del León en esta nueva etapa en Primera División“, señaló el medio. Por su parte, el jugador comentó: “Muy feliz de volver. Vamos con todo este año Leones y Leonas”.

El delantero de 25 años jugó este año en Unión La Calera, donde disputó seis goleas y una asistencia en 38 partidos entre la Liga de Primera y Copa Chile.

El León de Collao va con todo en su regreso a primera

Además de Mesías, Matías Callaveri también será parte de la nueva temporada del León, ambos ya confirmados. Sin embargo, también hay otras figuras que suenan para vestir de Lila la próxima temporada.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡El León quiere rugir con todo! Campeón de Libertadores podría llegar a Deportes Concepción

Uno de ellos es Fausto Grillo, quien según revela AS, tendría una oferta para volver al fútbol chileno de la mano de Concepción. Por otra parte, según sabes Deportes, el portero brasileño César Bernado Dutra, de 33 años, fue ofrecido al León.

Dutra fue campeón de Copa Libertadores el 2019 y la Recopa Sudamericana en el Mengao. También junto al equipo levantó la Copa Da Brasil (2013), Campeonato Brasileiro (2019) y el Supercopa de Brasil (2020).

También, según el periodista Renzo Luvecce, Luis Riveros, figura de Audax Italiano, quedó libre y estaría en el radar de los Lilas.

Publicidad