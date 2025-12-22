Patricio Almendra inició la búsqueda de refuerzos en Deportes Concepción luego de confirmar su estadía en el club para el año entrante. Cómo no, el director técnico guió al equipo lila a ganarle la final de la Liguilla de Ascenso de la Primera B a Cobreloa.

Lo hizo con una victoria en el mismísimo estadio Zorros del Desierto de Calama, donde sufrió una lesión que conmovió a propios e hizo llorar a ajenos. Por el momento, en el León de Collao le dieron la bienvenida de vuelta a Ignacio Mesías, quien en 2025 jugó en Unión La Calera.

También confirmaron el arribo de Matías Cavalleri, quien tuvo un paso por el ascenso brasileño y regresó al fútbol chileno para vertirse de lila. También tiene prácticamente abrochado al enganche Jorge Henríquez. Y busca incorporar al zurdo zaguero argentino Fausto Grillo, un ex O’Higgins.

Matías Cavalleri en acción por Unión La Calera, cuadro que defendió en 2024. Este año jugó en dos clubes brasileños. (Alex Diaz/Photosport).

Para todas esas gestiones hubo una consigna donde se recuerdan los grandes nombres que llegaron a reforzar al Conce. Como el portero Carlos Fernando Navarro Montoya. “Por historia han llegado buenos jugadores”, recordó Almendra en una entrevista con RedGol.

“Ni te imaginas la cantidad de nombres que han llegado a todo el club, la secretaría y nosotros como cuerpo técnico. Hay que estar tranquilos y claros en lo que se pretende, ver el tema económico de los jugadores. Nuestra área de scouting y negociación está ahí”, le explicó el otrora mediocampista a nuestro querido Paulo Flores.

Patricio Almendra les prende una alarma a los refuerzos de Deportes Concepción

Para Patricio Almendra, la exigencia de la hinchada de Deportes Concepción puede ser muy pesada para los refuerzos. “Que sea algo consensuado, sean jugadores contentos”, detalló el entrenador, quien asumió interinamente la dirección técnica tras la salida de Manuel Suárez.

Patricio Almendra alertó a las incorporaciones lilas. (Marco Vazquez/Photosport).

“Quieran estar en Concepción, que es un club grande acá en la zona, el que arrastra más público. La gente es demasiado exitista cuando está bien, somos extremistas y cuando las cosas no andan bien, comienzan las críticas”, advirtió el Pato Almendra sobre el comportamiento de los fanáticos.

Conoce como nadie a la hinchada lila. “El jugador tiene que estar preparado para ambas facetas. Si no está preparado, es mejor que no venga y busque otro equipo. Por eso es importante nuestra conversación con ellos”, expuso Almendra. Queda claro entonces que todas las incorporaciones del Conce tendrán una charla extensa con el DT.

Así le fue a Deportes Concepción en la tabla de la Primera B 2025

Deportes Concepción ganó un cupo a la Liguilla de Ascenso por su puesto en la Primera B. Y al cabo de la temporada, se hizo acreedor de un cupo en la máxima categoría del fútbol chileno tras vencer a Cobreloa.

