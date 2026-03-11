El castigo que recibió Marcelo Díaz por parte del Tribunal de Disciplina

El empate contra U. de Concepción deja varias consecuencias para U. de Chile. La salida de Paqui Meneghini es la más importante, pero no la única. Y es que también se conoció el destino de Marcelo Díaz.

El capitán de los azules vio la roja directa cuando se jugaban los descuentos. Agredió a un rival por la espalda después de que cometiera una falta contra un compañero, lo que fue advertido y sancionado por el árbitro José Cabero.

Su expulsión llegó en un momento muy difícil. El Bulla seguía buscando desesperadamente el triunfo, sabiendo su delicada condición en la tabla de posiciones. Antes, los azules ya habían perdido a Charles Aránguiz por lesión.

Ahora, Marcelo Díaz conoce su castigo. El Tribunal de Disciplina de la ANFP se reunió un día después del empate y dictó una fecha de sanción para Carepato, por lo que se perderá el partido de este fin de semana de los azules.

El partido que se pierde Marcelo Díaz en U. de Chile

Con esto, Marcelo Díaz no podrá estar en la visita de U. de Chile a Coquimbo Unido por la fecha 7 de la Liga de Primera, que se juega este sábado 14 de marzo a las 18:00 horas en el Sánchez Rumoroso.

Se suma como baja a Charles Aránguiz, quien sufrió un desgarro que lo dejará fuera de las canchas por tres semanas. Así, los azules pierden a sus dos grandes referentes, al mismo tiempo que deben rearmarse ante la salida de Paqui Meneghini y la llegada de un técnico interino.

En síntesis

El Tribunal de Disciplina sancionó a Marcelo Díaz con una fecha tras su expulsión.

Se perderá el partido entre U. de Chile y Coquimbo Unido este sábado 14 de marzo a las 18:00 horas.

Se suma a Charles Aránguiz, quien será baja por tres semanas debido a un desgarro.