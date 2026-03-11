El ciclo de Francisco Meneghini llegó a su final en Universidad de Chile. Con apenas dos meses en el cargo la dirigencia de Azul Azul optó por separar caminos con el argentino, esto luego de un desastroso arranque de ciclo.

Lamentablemente los números del entrenador al mando del bulla fueron un detonante clave para esta decisión en la U. En siete compromisos apenas triunfó en uno, empató cuatro y perdió dos, lo que da un pobrísimo 33.34% de rendimiento.

En medio de todo este presente uno que salió a darle un espaldarazo importante a Paqui tras este golpe en su carrera fue Marcelo Barticciotto, quien en su calidad de comentarista en ESPN Chile aseguró que en Azul Azul les faltó convicción en esta pasada.

ver también Johnny Herrera cuenta el momento del quiebre entre Meneghini y el plantel de U. de Chile

Barticciotto critica la falta de convicción en Universidad de Chile

El emblema de Colo Colo partió diciendo que “me da pena porque me parece que queda un trabajo a medio terminar. Uno dice que no le encontró la vuelta, pero estamos hablando de dos meses en los que estuvo en el cargo, donde tampoco tuvo muchos partidos de pretemporada”.

“Dirigió solo siete partidos y es lógico que después Paqui pueda decir que no tuvo mucho tiempo. Seis fechas es muy poco en un campeonato”, agregó.

Francisco Meneghini estuvo por apenas dos meses en Universidad de Chile. | Foto: Photosport.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, el ex atacante sostuvo que “no es excusa, porque más allá de que no le encontró la vuelta al equipo y que solo le ganó a Colo Colo, que es un clásico y no deja de ser, siento que no hay convicción”.

“En la U tomaron la medida más fácil, la de darle la razón a la gente. La gente no quiere que siga y nosotros nos sumamos a eso”, concluyó.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile?

Los azules saldrán a la cancha ante Coquimbo Unido este sábado 14 de marzo a partir de las 18:00 horas en el Estadio Francisco Rumoroso. Este compromiso será válido por la fecha 7 de la Liga de Primera 2026.

ver también U de Chile tiene a su técnico interino: John Valladares asume de inmediato en el CDA

En síntesis