Universidad de Chile es un verdadero polvorín tras el adiós de Francisco Meneghini como entrenador. En Azul Azul decidieron cortar por lo sano y separar caminos con Paqui tras su mal inicio de ciclo, algo que se está tomando la agenda en el romántico viajero.

Uno que alzó la voz al respecto fue Johnny Herrera, quien en su calidad comentarista en TNT Sports criticó algunos rendimientos individuales para entender el mal momento del equipo.

En ese sentido apuntó con nombre y apellido a Gabriel Castellón con uno de los responsables del fracaso de Paqui. Para el ídolo azul, el actual guardameta tuvo mucha responsabilidad en los goles recibidos en este año.

Herrera critica a Castellón por sus errores en Universidad de Chile

El ex arquero partió diciendo que “acá todo queda registrado. La dirigencia no retuvo a Di Yorio por dos pesos, trajo a Lucero y Rivero que venían lesionados, sin jugar. Puntual de él que no deja a Lea Fernández, hay muchas responsabilidades compartidas”.

“Jugadores que no están al nivel del año pasado, la parte defensiva, en el 70-80% de los goles tiene algún tipo de responsabilidad Gabriel Castellón. Cuando no están los rendimiento individuales, más Charles, Lucero y Rivero que no están a disposición del entrenador, todo se complica mucho más”, agregó.

Gabriel Castellón ha cometido algunos errores claves en el arco de Universidad de Chile. | Foto: Photosport.

“Cuando un equipo no camina, lo sostiene el arquero. Y después defensa, un central, un 9 que haga goles, un lateral que pase. Jugadores puntuales”, concluyó el ídolo del romántico viajero.

El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules regresarán al ruedo ante Coquimbo Unido este sábado 14 de marzo a partir de las 18:00 horas en el Estadio Francisco Rumoroso. Este duelo será válido por la fecha 7 de la Liga de Primera 2026.

En síntesis

Johnny Herrera responsabilizó a Gabriel Castellón del fracaso de Francisco Meneghini.

El ex arquero afirmó que Castellón tiene responsabilidad en el 70-80% de los goles recibidos.

Francisco Meneghini dejó la banca de Universidad de Chile tras su mal inicio de ciclo.

