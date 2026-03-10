Universidad de Chile tomó una dura decisión esta jornada, luego de cortar el proceso de Francisco Meneghini, luego del empate 1-1 ante Universidad de Concepción por la sexta fecha de la Liga de Primera 2026.

Un duro golpe que recibirá el equipo, pero que la dirigencia espera que sea el punto de inflexión para despertar a tiempo y poder luchar por el título en el torneo.

Pero la situación fue extraña esta jornada en el Centro Deportivo Azul, porque los jugadores de la U jamás se dieron por enterados de la situación que se le venía a su jefe.

Es más, tras una práctica matinal no hubo señales de despedida de parte de Paqui ni nadie de la dirigencia que alertara lo que vendría en la tarde; todo fue una sorpresa en la interna.

El plantel de la U espera una última conversación con Paqui. Foto: U de Chile

La U entrenó normal con Paqui en el CDA

Los jugadores de Universidad de Chile se fueron enterando por los medios de comunicación y las redes sociales sobre el golpe de la dirigencia al proceso de Paqui, que marcará de ahora en adelante su trabajo.

El entrenamiento de este martes en el CDA no tuvo nada especial ni menos una despedida de parte del entrenador, por lo mismo, se espera que el miércoles esté presente para un último discurso.

En ese sentido, tampoco han sido informados sobre quién asumirá el interinato, teniendo en cuenta que el sábado deben visitar al actual campeón del fútbol chileno: Coquimbo Unido.