Nicolás Jarry (154°) tuvo un debut y despedida del Challenger de Punta Cana. Este martes el chileno no pudo aprovechar su envión y terminó cayendo por 6-7(7) y 1-6 frente al australiano Adam Walton (91°).

El tenista criollo venía herido luego de caer en la primera ronda de los cinco torneos que disputó en lo que va de 2026. Sin embargo, no pudo hacer nada para poder superar a un rival que le encontró la mano y lo derrumbó.

El resultado le suma un sexto revés a la carrera de Nico, quien ha tenido meses muy complicados en el inicio del año. Un escenario que preocupa a los hinchas, quienes lo alientan a romper su mala racha.

Nicolás Jarry se despide del Challenger de Punta Cana en su debut

La participación de Nicolás Jarry en el Challenger de Punta Cana fue mucho más corta de lo pensado. El tenista el dijo adiós al torneo en República Dominicana luego de dos set en los que alcanzó a pelear sólo uno.

Nicolás Jarry tuvo debut y despedida en el Challenger de Punta Cana. Foto: Photosport.

Ante Adam Walton, el chileno salió con todo a pelear cada set para poder ponerse arriba en el marcador. No obstante, el australiano se lo hizo muy complejo y, luego de llevar el partido al 6-6, no perdonó en el tie break y se llevó el triunfo por 7-5.

Las cosas quedaron muy cuesta arriba para Nicolás Jarry, quien mostró que podía pelear. Pero el golpe que significó dejar escapar el primer juego lo dejó resentido para lo que venía, dejándole la mesa servida a su rival.

En el segundo set, Adam Walton no tuvo piedad y le pasó por encima al chileno. Con un lapidario 1 a 6, el australiano aseguró el triunfo y clasificación a la próxima ronda del torneo.

Esta situación golpea aún más la carrera de un tenista criollo que no ha encontrado el rumbo en el 2026. Año queda y mucho por delante para revertir las cosas, pero por ahora no hay más que seguir ajustando detalles para volver a celebrar.

Nicolás Jarry le dice adiós al Challenger de Punta Cana y baja la cuota de chilenos en el torneo. La temporada está muy lejos de ser la que se esperaba y es momento de sentarse a ver en qué se está fallando para salir a flote.

¿Qué chilenos quedan en el Challenger de Punta Cana?

Con el adiós de Nicolás Jarry, son dos los chilenos que quedan en el Challenger de Punta Cana. Tomás Barrios se verá las caras con el belga Raphaël Collignon (77°) este martes 10 de marzo cerca de las 19:30 horas, mientras que Cristian Garín se verá las caras con el checo Delibor Svrcina (109°) este miércoles 11 a partir de las 16:00 horas.

