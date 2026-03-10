Este martes continúa la acción del Challenger de Santiago, certamen tenístico que se celebra en el Club Manquehue y que cuenta con varios tenistas nacionales como animadores.

Sin duda, uno de los nombres más llamativos del torneo es la presencia del tenista chileno-alemán Diego Dedura-Palomero (291°), joven de 17 años, quien enfrentará por la ronda de 32 al colombiano Daniel Elahi Galán (182°).

El tenista germánico, que recientemente reconoció la posibilidad de defender a Chile, será el encargado de cerrar la jornada de este martes en el court central. En ese contexto, te invitamos a conocer todos los detalles de este atractivo enfrentamiento.

¿A qué hora juega Diego Dedura-Palomero vs. Daniel Elahi Galán?

El partido entre Diego Dedura-Palomero vs. Daniel Elahi Galán, por la ronda de 32 del Challenger de Santiago, se juega este martes 10 de marzo, no antes de las 19:00 horas* de Chile , en el court central del Club Manquehue.

Horario estimado.

¿Dónde ver a Dedura-Palomero por TV u ONLINE en el Challenger de Santiago?

El encuentro entre Dedura-Palomero y Daniel Elahi Galán no tendrá transmisión por TV. La única opción para ver el partido será a través de la plataforma Challenger TV , disponible en el sitio web ATPTour.com.

Historial entre Dedura-Palomero y Daniel Elahi Galán

Este será el segundo enfrentamiento entre ambos tenistas. El primero se dio en 2025, en la primera ronda de la qualy del ATP Masters 1000 de Madrid, cuando Galán derrotó por 6-7, 6-4 y 6-1 al germano-chileno.

El ganador de este duelo avanzará a los octavos de final del Challenger de Santiago, donde enfrentará al ganador de la llave entre el italiano Gianluca Cadenasso y el brasileño Thiago Monteiro.