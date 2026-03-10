Es tendencia:
U de Chile

Ex ministra de Piñera no solamente se quiere candidatear en Azul Azul: “Quiere ser presidenta de…”

Desde hace poco que se está hablando del sucesor o sucesora de Clark en Azul Azul. Pero, no sería lo único que esta ex ministra busca.

Por Jose Arias

La ex ministra que se mete en las altas esferas del fútbol.
La ex ministra que se mete en las altas esferas del fútbol.

Malos días para la Universidad de Chile. No solamente por lo acontecido a nivel deportivo, donde el equipo no encuentra una salvación ante el mal momento en el torneo nacional. También suceden cosas a nivel dirigencial.

Porque, más allá de que los fallos arbitrales no tienen una relación directa con el peso de los directivos, sí lo tienen los alegatos posteriores. En este caso, Azul Azul está tan metido en un pantano propio, que es difícil que genere repercusiones a nivel de ANFP.

Esta reflexión, lejos de ser la de quién escribe, proviene del periodista Fernando Agustín Tapia, quien la esbozó en el programa Pauta de Juego de este martes 10 de marzo. Para FAT es preocupante la situación de la U.

Ex ministra de Piñera asoma como candidata para remplazar a Michael Clark en Azul Azul

Ex ministra de Piñera asoma como candidata para remplazar a Michael Clark en Azul Azul

Hablan del oscuro momento azul

Fernando Agustín Tapia habló de la mano que no fue cobrada en el duelo entre la Universidad de Chile y la U de Concepción. El periodista aseguró que hoy “sale gratis” perjudicar al Romántico Viajero. “No tienen peso”, señaló.

“¿Quién va a ir a reclamar? Estaba Clark, Mayo y varios dirigentes en el estadio. Y los ven pasar y qué importa, que Clark se preocupe de sus temas judiciales. Sale gratis. Tú te equivocas con Colo Colo y tienes a una directiva, a Aníbal Mosa, hinchando. Lo mismo Católica. La U hace rato perdió peso específico en la ANFP“, argumentó FAT.

Esto, pese a que Cecilia Pérez se quiere postular a la presidencia de la ANFP“, soltó el periodista, algo que ha venido diciéndose hace rato y que empieza a tomar aparente forma en el mundo dirigencial del fútbol.

La ex ministra es cercana a Clark | Photosport

En resumen…

  • El periodista Fernando Agustín Tapia analizó la crisis dirigencial de la Universidad de Chile.
  • Cecilia Pérez planea postularse a la presidencia de la ANFP próximamente.
Pablo Parra se refirió a la polémica mano que no fue penal para la U de Chile: “Por algo no lo cobró”

Pablo Parra se refirió a la polémica mano que no fue penal para la U de Chile: "Por algo no lo cobró"

