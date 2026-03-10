Esta semana regresa la acción en Champions League. Este martes y miércoles se disputarán los esperados octavos de final, instancia que tendrá como gran atractivo el duelo entre Real Madrid y Manchester City.
Tras un par de semanas de intensa actividad, el torneo entra ahora en su etapa más decisiva, donde cada llave es de eliminación directa y comenzará la lucha por levantar la “Orejona”.
¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Manchester City EN VIVO?
Real Madrid vs. Manchester City juegan este miércoles 11 de marzo, desde las 17:00 hrs. en el Bernabéu, por los playoffs de Champions League.
Este partido lo podrás ver en televisión por cable a través de la señal de ESPN Premium y si prefieres ver la transmisión de manera online, disponible si estás suscrito al servicio de streaming Disney+ Premium.
Estas son las señales de los canales según tu cable operador:
ESPN Premium
- VTR: 166 (SD) – 860 (HD)
- DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)
- ENTEL: 241 (HD)*
- CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)
- GTD/TELSUR: 70 (SD)
- MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)
- TU VES: 522 (HD)
- ZAPPING: 100 (HD)*
Programación octavos de final de Champions League
Martes 10 de marzo
|Hora
|Partido
|Estadio
|14:45
|Galatasaray vs. Liverpool
|RAMS Park
|17:00
|Atlético de Madrid vs. Tottenham
|Estadio Riyadh Air Metropolitano
|17:00
|Newcastle vs. Barcelona
|St. James’ Park
|17:00
|Atalanta vs. Bayern Múnich
|New Balance Arena
Miércoles 11 de marzo
|Hora
|Partido
|Estadio
|14:45
|Bayer Leverkusen vs. Arsenal
|BayArena
|17:00
|Real Madrid vs. Manchester City
|Estadio Santiago Bernabéu
|17:00
|Bodo/Glimt vs. Sporting de Lisboa
|Aspmyra Stadion
|17:00
|Paris Saint-Germain vs. Chelsea
|Parque de los Príncipes