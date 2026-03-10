Es tendencia:
Champions League

¿Dónde ver Real Madrid vs. Manchester City? Horario y qué canal transmite EN VIVO la Champions League

Merengues y Ciudadanos se enfrentan en el duelo más esperado por los octavos de final para conseguir la "Orejona".

Por Franccesca Arnechino

El duelo entre Merengues y Ciudadanos es uno de los más esperados en octavos de final.
© Getty ImagesEl duelo entre Merengues y Ciudadanos es uno de los más esperados en octavos de final.

Esta semana regresa la acción en Champions League. Este martes y miércoles se disputarán los esperados octavos de final, instancia que tendrá como gran atractivo el duelo entre Real Madrid y Manchester City.

Tras un par de semanas de intensa actividad, el torneo entra ahora en su etapa más decisiva, donde cada llave es de eliminación directa y comenzará la lucha por levantar la “Orejona”.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Manchester City EN VIVO?

Real Madrid vs. Manchester City juegan este miércoles 11 de marzo, desde las 17:00 hrs. en el Bernabéu, por los playoffs de Champions League.

Este partido lo podrás ver en televisión por cable a través de la señal de ESPN Premium y si prefieres ver la transmisión de manera online, disponible si estás suscrito al servicio de streaming Disney+ Premium.

Estas son las señales de los canales según tu cable operador:

ESPN Premium

  • VTR: 166 (SD) – 860 (HD)
  • DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)
  • ENTEL: 241 (HD)*
  • CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)
  • GTD/TELSUR: 70 (SD)
  • MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)
  • TU VES: 522 (HD)
  • ZAPPING: 100 (HD)*
Real Madrid vs. Manchester City y más: así se jugarán los octavos de la Champions League

Programación octavos de final de Champions League

Martes 10 de marzo

HoraPartidoEstadio
14:45Galatasaray vs. LiverpoolRAMS Park
17:00Atlético de Madrid vs. TottenhamEstadio Riyadh Air Metropolitano
17:00Newcastle vs. BarcelonaSt. James’ Park
17:00Atalanta vs. Bayern MúnichNew Balance Arena
Miércoles 11 de marzo

HoraPartidoEstadio
14:45Bayer Leverkusen vs. ArsenalBayArena
17:00Real Madrid vs. Manchester CityEstadio Santiago Bernabéu
17:00Bodo/Glimt vs. Sporting de LisboaAspmyra Stadion
17:00Paris Saint-Germain vs. ChelseaParque de los Príncipes
