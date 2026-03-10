La Primera B se sigue reforzando donde Curicó Unido anunció un importante regreso a sus filas: Francisco Oliver es el nuevo jugador de los albirrojos, quien se suma a la escuadra buscando el ascenso a la máxima división del fútbol chileno.

A través de sus redes, el equipo de Damián Muñoz anunció su regreso. “Curicó Unido suma carácter, experiencia y una zurda aplicada en la última línea. El defensor argentino Francisco Oliver llegó a acuerdo con nuestro club y se integra como nuevo refuerzo del plantel profesional para fortalecer el bloque defensivo del Curi”

Asimismo, agregan que es una zurda que ya han conocen los hinchas porque lo vieron la temporada pasada. “Al igual que su profesionalismo, entrega y compromiso dentro y fuera de la cancha. Hoy vuelve a vestir nuestros colores… pero esta vez con un desafío distinto: sentir la fuerza de La Granja como local”.

“Estamos felices de tenerte nuevamente con nosotros. Que esta nueva etapa esté llena de trabajo, crecimiento y triunfos junto al Albirrojo. ¡Bienvenido a casa, Francisco! Vamos Curi, siempre!!”, señalan en su publicación.

La carrera de Francisco Oliver

El jugador comenzó su carrera en Rafaela II de la Liga Argentina, pasando luego por San Martin, Santamarina, Deportivo Morón, Sarmiento, Tigre y Belgrano, llegando a Chile la temporada 2025.

