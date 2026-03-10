El Mundial del 2026 está a casi tres meses de comenzar, pues el 11 de junio México dará el puntapié inicial cuando se enfrente a Sudáfrica en el mítico Estadio Azteca.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ya palpita lo que será este evento que por primera vez reunirá a 48 selecciones. Y se la jugó por la escuadra favorita para alzar el trofeo.

“España es uno de los favoritos, con otros, eso sí. Ya conocemos la fuerza de España”, manifestó en charla con el diario hispano AS. “La selección número uno en el ranking tiene que ser la favorita para la Copa del Mundo”, sentenció.

Infantino dejó afuera a Argentina como gran candidato a ser campeón del mundo

“El Mundial va a ser fantástico”

Además señala Infantino que se viene una fiesta espectacular alrededor de la pelota. “El Mundial va a ser fantástico, fenomenal, hay una expectación en Estados Unidos, México y Canadá sin precedentes“, indicó.

“En cuatro semanas hemos tenido más de 500 millones de demandas de entradas. Esto es algo impresionante. Tenemos casi siete millones de entradas, pero 500 millones es algo que nunca se había visto en la historia ni de la FIFA ni de ninguna otra institución”, estableció.

Siguió agrandándose por esta alta demanda. “Setenta y siete de los 104 partidos han tenido más de un millón de peticiones de entradas y los demás están por ahí. Guardamos algunas entradas para el desarrollo del torneo y para tener entradas para los últimos días”, indicó.

Firmó que “todos los estadios van a estar llenos, va a ser una fiesta total. Cuando decían que en Estados Unidos el fútbol o el ‘soccer’, como lo llaman ellos, no tenía una consideración muy alta eso ha cambiado. Va a ser un éxito”.

Finalizó señalando que “será el primer Mundial de cuarenta y ocho equipos, 104 partidos, dieciséis ciudades, tres países. Estamos ante algo enorme. Es más que un torneo, es más que una competición deportiva, es algo social para lo que el mundo se va a parar para mirarlo”.

