La UEFA informó este jueves que no evalúa cambiar la sede de la Finalissima en el Estadio Lusail, en Qatar, pese al conflicto bélico en Medio Oriente. El organismo europeo ratificó el duelo entre la Selección de España y la Selección de Argentina programado para el 27 de marzo.

Desde el organismo señalaron que mantienen conversaciones permanentes con los organizadores locales, valorando el trabajo realizado en Medio Oriente para sacar adelante el evento.

ver también ¿Peligra Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026? Cuentan la verdad de su lesión previo al amistoso con Chile

“Somos conscientes de las especulaciones que rodean a la Finalissima, dada la situación en la región, pero por el momento no se consideró ninguna sede alternativa”, remarcaron desde la UEFA.

El compromiso, que enfrenta a los campeones de la Eurocopa y la Copa América, sigue en pie. Esto mientras las autoridades continúan evaluando las condiciones de seguridad para el desarrollo del partido.

Messi y Lamine buscarán conseguir la Finalissima, Argentina busca su segunda conquista y España la primera

El presente contra el pasado

El duelo también promete ser un atractivo choque generacional. La selección liderada por Lionel Messi se enfrentará a una renovada España que tiene como una de sus grandes figuras al joven Lamine Yamal.

Publicidad

Publicidad

ver también Matías Dituro se queda sin contrato en Elche y coquetea con el fútbol chileno: “Le quiero agradecer…”

El conjunto argentino llega como uno de los equipos más consolidados del planeta. La experiencia de Messi, sumada a un plantel que ha mantenido su columna vertebral en los últimos años, convierte a la Albiceleste en un rival de enorme peso.

Por su parte, España vive una nueva etapa con una generación joven que mezcla talento y proyección. Con Yamal como uno de los emblemas de este proceso, la Roja europea apuesta por un fútbol dinámico y renovado para ganarle a la selección de su ídolo.

Resumen:

La UEFA ratificó la Finalissima en el Estadio Lusail para el 27 de marzo.

Lionel Messi liderará a Argentina frente a la España de la figura Lamine Yamal.

El organismo descartó sedes alternativas pese al conflicto bélico actual en Medio Oriente.