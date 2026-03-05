Ya con figuras como Rodrygo fuera del Mundial 2026, existe incertidumbre por otros nombres que han sufrido serias lesiones. Tal es el caso de Kylian Mbappé en Real Madrid y el que más duele a los hinchas, el de Cristiano Ronaldo.

El astro luso de 41 años sufrió una lesión en el tendón de la corva durante su participación con el Al-Nassr. Por eso, los fanáticos del Bicho pusieron el grito en el cielo con miras a la cita mundialera, en algo que también podría salpicar a Chile.

Es que Portugal tiene pactado un amistoso con la Roja de Nicolás Córdova el próximo 6 de junio, el sede y horario por confirmar. Por eso, fuentes internacionales aclararon el panorama que le espera a CR7 con su físico.

¿Qué pasará con Cristiano Ronaldo rumbo al Mundial 2026?

Cristiano Ronaldo tiene, por ahora, una para de cuatro semanas como máximo tras su lesión. El goleador máximo en el orbe actualmente se realizará nuevas pruebas para ver la gravedad de su caso rumbo al Mundial 2026.

“Está trabajando con el claro objetivo de volver lo antes posible tras sus problemas en los isquiotibiales. Se espera que se pierda los dos próximos partidos, ya que su recuperación podría llevar un máximo de dos o cuatro semanas, lo que también determinará su presencia con Portugal este mes”, dijo Fabrizio Romano.

Por ahora, el Bicho se perdería con seguridad los duelos amistosos contra México (28 de marzo) y Estados Unidos (31 de marzo), junto a la selección de Portugal. De no mediar futuras complicaciones, llegaría al amistoso con Chile en junio.

Portugal integra el Grupo K del Mundial 2026, junto a Uzbekistán, Colombia y un rival a definir desde el repechaje. Ese país saldrá entre el ganador de la serie de Congo, Jamaica y Nueva Caledonia.

