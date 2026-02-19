La selección chilena afina detalles de lo que será un 2026 lleno de pruebas antes de la competencia oficial. La Roja espera por sus próximos desafíos con amistosos que han dado que hablar en los últimos días y con bombazos.

Días atrás se confirmó que el duelo que tendría el elenco dirigido por Nicolás Córdova con España finalmente se cayó. De inmediato, en la ANFP se pusieron a trabajar para tratar de conseguir un nuevo compromiso y el llamado llegó desde uno de los candidatos a ganar el Mundial 2026: Portugal.

El cuadro liderado por Cristiano Ronaldo y que viene de ganar la UEFA Nations League precisamente ante la Roja europea, aceptó enfrentarse a nuestro país. Un cruce más que interesante ante uno de los equipos que va a pelear por la Copa del Mundo en unos meses más.

Chile olvida a España con amistoso ante la poderosa Portugal

No pasaron más de 24 horas para que Chile encontrara un reemplazante de su fallido amistoso con España. La Roja se movió rápido y está a detalles de cerrar un nuevo duelo ante otro candidato al Mundial como Portugal.

Chile será el último examen de Portugal antes del Mundial 2026. Foto: Comunicaciones FFCh.

Los Lusos se están preparando con todo para ir a pelear la Copa del Mundo y ha decidido tener una de sus últimas pruebas frente al Equipo de Todos. Una decisión que llegó apenas se derrumbó el choque con la Roja europea.

Fue el diario La Tercera el que reveló el acuerdo al que llegó la selección chilena. “Solo resta el retorno del contrato firmado con Portugal para oficializar el duelo. Eso debiese producirse durante las próximas horas“.

La confirmación de este encuentro entusiasma a los jugadores del Equipo de Todos. No son pocos los que quieren ser parte de los desafíos del 2026 y, ante un rival de esta categoría, todos harán sus esfuerzos para ser parte.

Se espera que este choque se lleve a cabo en junio próximo, previo a la Copa del Mundo. La sede aún es un misterio, pero todo indica de que será en Europa con horarios por confirmar.

La selección chilena se prepara para ser protagonista de uno de los grandes amistosos en la antesala del Mundial 2026. La Roja de Nicolás Córdova tendrá un enorme desafío por delante y espera estar a la altura para demostrar que, en este nuevo proceso, viene con todo.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile?

Antes del partido con Portugal, Chile se prepara para hacer su estreno en el 2026 en la FIFA Series, el nuevo formato de amistosos. La Roja se verá las caras con Cabo Verde el próximo viernes 27 de marzo con horarios por definir.