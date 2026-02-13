Es un hecho. Desde la ANFP no buscarán entrenador para la Selección Chilena en lo que resta de 2026, y depositarán su confianza, una vez más, en Nicolás Córdova, quien como jefe de selecciones nacionales, ya trabaja en todas las categorías.

En los últimos días se reveló que el estratega realizará un nuevo viaje a Europa, donde se reunirá con jóvenes futbolistas que tengan “sangre chilena” para convencerlos de formar parte de su proceso, en principio a nivel Sub 20 sin descartar que lleguen a la Adulta.

Ya se conoció el caso del lateral Thomas Dean, de 18 años que juega en el Espanyol de Barcelona. Pero no es el único, y es que Nicolás Córdova viajará hasta Escandinavia para buscar goles en el futuro de Chile, con un nombre en carpeta.

El delantero danés que Nico Córdova busca para Chile

La información es dada en redes sociales por la cuenta “Chilenos por el mundo”, que sigue habitualmente lo que realizan los compatriotas fuera de nuestras fronteras, y afirma que quiere ver en vivo, además de conversar, con el atacante Roberto Risnaes.

Nacido en suelo danés el 29 de enero del 2007, actualmente es centrodelantero del equipo Sub 19 del FC Copenhague, y tiene pasos por las selecciones menores de Dinamarca, en las categorías Sub 16, Sub 17 y Sub 18. En todas partes, se destaca por su olfato goleador. Lo que busca Córdova para Chile.

El futbolista ya manifestó en marzo del 2025 su deseo de defender a La Roja, y desde ese momento en la ANFP ya trabajan para tenerlo en sus filas, algo que se puede ratificar cuando el técnico nacional se reúna con él en las próximas semanas.

Los números del ‘9’ que busca La Roja

Si bien supo jugar alguna vez como extremo izquierdo, Risnaes es centrodelantero y sus datos lo avalan. 21 goles en 60 encuentros con el Copenhague, entre el torneo Sub 19, de reservas y la UEFA Youth League. Además, registra nueve tantos en 31 juegos con selecciones menores.

¿Cuándo juega la Selección?

Chile formará parte de la FIFA Series 2026, donde jugará dos amistosos en Nueva Zelanda. El viernes 27 de marzo enfrentará a Cabo Verde, mientras que el lunes 30 hará lo propio ante el local.

