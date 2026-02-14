Un sábado movido para los hinchas de Coquimbo Unido, que siguen de fiesta tras el inédito título de 2025 y ahora celebran una victoria ante Deportes La Serena, en el clásico, por la Liga de Primera.
Los Piratas fueron al estadio La Portada para vencer por 1-0 por la tercera fecha, gracias al gol de cabeza del volante Alejandro Camargo, que no pudo remontar la tienda papayera.
No es la única noticia que protagonizó Coquimbo Unido en la jornada, puesto que también se oficializó el regreso del delantero Cristián Zavala, quien nuevamente fue cedido por Colo Colo por un año.
Periodista colocolino reclama por la salida de Cristián Zavala
Cristián Zavala estaba totalmente desesperado por salir de Colo Colo, equipo donde nunca pudo rendir, y vuelve al puerto pirata, donde fue fundamental la temporada pasada.
La salida del puntero derecho de Macul no le gustó al periodista Esteban Abarzúa, reconocido hincha del cuadro popular, quien vía X reclamó por la salida del ariete a Coquimbo.
El reclamo de Abarzúa.
“Qué error de Colo Colo prestar nuevamente a Zavala a Coquimbo. Jugó poco en la pretemporada, pero no jugó mal. Y ahora le regala un jugador clave que le va a sumar mucho a un rival directo“, comentó el escritor.
Cristián Zavala terminará su etapa de recuperación en Coquimbo Unido y espera estar disponible para volver a las canchas a mediados de marzo, y además, podrá jugar la Copa Libertadores con el campeón chileno.
