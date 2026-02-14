Hay una máxima en el fútbol de que los Clásicos “no son los partidos más lindos para ver ni jugar”, porque son apretados, son intensos y hasta muy violentos. Un fiel reflejo se vio en La Portada en la edición 129 del derbi entre Deportes La Serena y el campeón Coquimbo Unido.

Un encuentro muy difícil de analizar para los neutrales, pues hubo pocas acciones de riesgo, muchísimo juego brusco y polémicas por doquier, las cuales marcan una tendencia desde 2020, los “papayeros” no pueden ganarle en Liga de Primera a los “piratas”.

Coquimbo vuelve a ganar el Clásico a La Serena

Luego de un primer tiempo para el olvido, el complemento comenzó con polémica. Al minuto 50, Felipe Chamorro se anticipa al arquero visitante Diego Sánchez, le quita la pelota y se aprestaba para anotar, pero el árbitro Cristián Garay, cobró falta ofensiva e invalidó el tanto local.

Con los ánimos caldeados en La Serena, Coquimbo puso paños fríos y pudo abrir el marcador a los 74′. Un segundo balón tras rebote defensivo que gana Benjamín Chandía, quien por derecha pone un centro a la cabeza de Alejandro Camargo, quien anotó la única cifra del encuentro.

Para colmo de males en los granates, a los 79′ el juez central del Clásico decidió, mediante intervención del VAR, expulsar al defensor Yahir Salazar por una falta que consideró peligrosa contra un jugador aurinegro. Todo lo anterior terminó por confirmar el 1-0 definitivo para el monarca nacional.

¿Cómo quedan en la Tabla de Posiciones?

Gracias a este triunfo, el segundo en la temporada, Coquimbo regresa a la cima del fútbol chileno con seis puntos, y se une a los otros líderes como son O’Higgins y Unión La Calera. Por su parte, La Serena cae hasta el 14° puesto con sólo una unidad.

¿Cuándo vuelven a jugar?

Por la cuarta jornada en Liga de Primera, la escuadra de Hernán Caputto visitará a Universidad Católica en el Claro Arena el sábado 21 de febrero a las 20:30 horas. En tanto, el equipo de Felipe Gutiérrez recibe en La Portada a Universidad de Concepción el domingo 22 desde las 12:00 del mediodía.