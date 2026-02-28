Luego de llenarse de críticas en su arribo a Racing, pareciera que pronto comienza a salir la luz en el camino de Damián Pizarro. El jugador que llegó sin continuidad desde Europa tiene una gran oportunidad para debutar.

Así lo dejaron en claro en Argentina, donde el goleador Adrián Martínez sufrió un esguince grado dos en su tobillo izquierdo. Paralelo a la lesión de “Maravilla”, el ex Colo Colo se recuperó de su condición física y es opción para Gustavo Costas.

Desde el medio TyC Sports reportaron la situación del chileno, quien no ha sido ni citado en los últimos partidos de la Academia. Sin embargo, ahora es el favorito para tener la gran chance de estrenarse en el equipo.

Avisan por el debut de Damián Pizarro

Damián Pizarro puede tener su debut en Racing tras la lesión de Adrián Martínez. El chileno pasaría de no ser citado a tener la gran oportunidad de sumar minutos y ganarse la confianza de Gustavo Costas.

“Este viernes, ya sin Maravilla, entrenó a la par del resto de sus compañeros y podría tener su estreno el próximo martes, cuando La Academia visite a Atlético Tucumán por la octava fecha del Torneo Apertura”, reportó el citado medio.

Eso sí, en Argentina recalcaron que Damián Pizarro no está en la mejor forma física tras llegar desde el fútbol francés. Eso, junto a su inactividad por rendimiento futbolístico.

“El delantero chileno arribó como refuerzo en el último mercado de pases pero todavía nunca llegó siquiera a ocupar un lugar en el banco de suplentes, primero por un reacondicionamiento físico y luego por una leve lesión muscular”, cerró TyC Sports.