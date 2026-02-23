Es tendencia:
Colo Colo vs. U. de Chile: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO el Superclásico

Albos y Azules disputarán la versión 199 del Superclásico.

Por Franccesca Arnechino

Albos y Azules se enfrentarán en el Superclásico 199.
© JAVIER VERGARA/PHOTOSPORTAlbos y Azules se enfrentarán en el Superclásico 199.

Colo Colo y Universidad de Chile animarán una nueva edición del Superclásico por la quinta fecha de la Liga de Primera, en un duelo que puede ser clave para el futuro de Francisco “Paqui” Meneghini en la banca azul.

La U aún no sabe de triunfos en el torneo y apenas suma tres puntos en cuatro partidos. El clásico aparece como una oportunidad para cambiar el rumbo. Mientras que el Cacique atraviesa un buen momento, con tres victorias consecutivas, la última ante O’Higgins por la cuenta mínima.

Colo Colo vs. U. de Chile: Fecha, horario y dónde ver

Colo Colo vs. Universidad de Chile juegan este domingo 1 de marzo, desde las 19:00 hrs. en el Estadio Monumental David Arellano, por la fecha 5 de la Liga de Primera.

El partido amistoso entre Albos y Azules, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

