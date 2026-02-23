Universidad de Chile no pudo contra Deportes Limache y llegará a la quinta fecha de la Liga de Primera sin triunfos. Peor aún para los azules, el 2-2 rescatado por El Tomate llega en la previa de Superclásico 199 frente a Colo Colo, en el estadio Monumental.

Tras el empate, el ex lateral derecho del Chuncho, y en conversación con RedGol, Cristián Castañeda, manifestó que “la U no tuvo ni un cachito de suerte, nada. Pero más allá de eso creo que la U jugó bien. Hasta el minuto donde la barra empieza a tirar fuegos artificiales, la U jugó bien”.

“La U era superior y ellos no llegaban, en ese momento no se si el equipo se distrajo. Está el error puntual de Castellón y todo eso suma. Juegas en el alambre, en el limbo. Es complicado”, agregó Scooby.

Superclásico: Meneghini a puertas de héroe o villanao

El cuatro veces campeón de Primera División con la U advirtió sobre el presente de Francisco Meneghini en la banca azul que “para ir a un recinto, donde te juegas la continuidad, puedes salir como héroe o recibirte de villano. Es un lindo desafío para el entrenador“.

De todas formas, el mundialista con La Roja en Francia 98 sostiene que “contra Limache vi una mejor U, le faltó quizás más ambición desde el inicio. Si la U hubiera acelerado un poquito más después del gol de Limache, se hubiera ido al descanso en ventaja. Ahí le faltó ambición, apurar y no esperar tanto”.

“La U fue muy superior en el primer tiempo. Pero no hay caso, esto se gana con goles y si no estás a la altura no hay nada que hacer“, sentenció Cristián Castañeda.

Universidad de Chile visita a Colo Colo este domingo 1 de marzo, desde las 18:00 horas en el estadio Monumental, por la quinta fecha de la Liga de Primera. Paqui Meneghini se juega el puesto como entrenador del Chuncho.