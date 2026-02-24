Universidad de Chile vive un tenso momento por un mal arranque con el técnico Francisco Meneghini, quien en cuatro fechas todavía no logra un triunfo al mando de los azules.

La Liga de Primera 2026 ha sido un dolor de cabeza para el adiestrador argentino, quien acumula tres empates y una derrota, con rumores de una pronta salida si no cambia el rumbo.

Para su mala suerte, le toca una semana de extrema presión, donde el domingo enfrenta el Superclásico contra Colo Colo en el estadio Monumental, mientras que el próximo miércoles el paso a los grupos de la Copa Sudamericana contra Palestino.

Pero para el último partido hay un factor extra en juego, que tiene que ver con lo económico para el club, porque debe defender casi un millón de dólares que la U tiene presente para el desafío de la temporada 2026.

Más allá de lo deportivo, Paqui también se juega la billetera de la U.

La Copa Sudamericana es un premio que quiere la U

La Copa Sudamericana significa un alto valor en lo deportivo, porque Universidad de Chile jugaría la fase de grupos y se mantendría vigente en el plano internacional.

Esto, sumado a que avanzaría en los partidos de castigo que arrastra de la edición pasada por los incidentes contra Independiente en Buenos Aires, lo que les prohíbe llevar público.

Pero hay un aspecto fundamental que también está en manos de Paqui Meneghini, que significa que el avanzar contra Palestino, hay un monto de 900 mil dólares en juego.

Por lo mismo, tras el Superclásico, también está en juego una buena parte del presupuesto económico para la temporada que, de no conseguirlo, comenzará a mover el piso en Azul Azul.

