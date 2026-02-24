Universidad de Chile atraviesa un duro panorama en esto primeros meses del 2026. De la mano de Francisco Meneghini los azules no despegan a solo días del Superclásico 199 ante Colo Colo, un duelo que puede marcar mucho para el argentino.

Y es que los números con Paqui son desoladores en la U. De doce puntos posibles apenas han sumado tres en este inicio del torneo, con cero triunfos, tres empates y una derrota.

Por lo mismo son varios los que ya piensan en una salida anticipada del argentino, quien fue la gran apuesta de del gerente deportivo de los azules, Manuel Mayo, tras la salida de Gustavo Álvarez.

Las fechas claves para el futuro de Meneghini en la U

Con este panorama que casi nadie esperaba en el CDA ya se están planteando diferentes escenarios en caso que la situación no mejore de la mano de la mano de Francisco Meneghini.

De acuerdo a información entregada por La Tercera, los próximos días serán claves, ya que la U enfrentará a Colo Colo este domingo 1 de marzo en el mencionado Superclásico 199 y luego a Palestino por la Copa Sudamericana el miércoles 4.

Francisco Meneghini apenas suma un 25% de rendimiento al mando de Universidad de Chile. | Foto: Photosport.

“Un escenario de derrota ante el archirrival y una posterior eliminación internacional abriría de manera concreta la puerta a una salida anticipada del proyecto”, avisaron en el mencionado medio.

Así las cosas, con los duelos jugados ante el Cacique y luego ante los árabes la dirigencia de Azul Azul recién se sentará a evaluar si Paqui sigue o no al mando del equipo. En caso que los resultados no se den bien podríamos ver al argentino en sus últimos días como DT de la U.

¿Cuándo se juega el Superclásico 199 entre Universidad de Chile y Colo Colo?

Azules y albos se enfrentarán este domingo 1 de marzo a partir de las 18:00 horas en el Estadio Monumental. Este duelo será válido por la fecha 5 de la Liga de Primera 2026.

