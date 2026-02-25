Colo Colo afronta esta semana con el ánimo por las nubes tras el triunfo sobre O’Higgins. Los albos ya suman tres victorias en línea y ahora tienen como objetivo a ir por todo ante Universidad de Chile en el Superclásico 199.

El gran aliviado con esta racha de triunfos es Fernando Ortiz, quien hasta hace algunas semanas estaba cuestionadísimo por sus irregulares resultados. Sin embargo y pese a esta suerte de renacer, hay quienes piden que aproveche el mal momento de la U para lograr una victoria que podría dejarlos punteros del torneo.

En ese grupo está Gustavo de Luca, quien en charla con el sitio BolaVip Chile aseguró que el Tano se la tiene que jugar con alinear este domingo en el Monumental a Javier Correa con Maximiliano Romero en delantera.}

ver también Juega en Colo Colo, conoce bien a Meneghini y lo amenaza para el Superclásico: “Voy a…”

De Luca quiere un Colo Colo ofensivo ante la U

El ex delantero afirmó que “son dos 9 diferentes. Maxi Romero es más 9 que Javier Correa, quien se mueve más por los costados. Yo creo que son compatibles si les pones a dos por fuera que puedan desbordar y llegar hasta el fondo”.

“Fernando Ortiz tiene a dos jugadores que le pueden dar gol y para mí tiene que aprovechar esa situación en el Superclásico ante la U”, afirmó el trasandino.

Publicidad

Publicidad

Para cerrar, De Luca avisó que “hoy Colo Colo es favorito. Se ve que el técnico de Universidad de Chile no le agarró la mano al plantel todavía. Está un escalón más arriba que el archirrival”.

¿Cuándo se juega el Superclásico 199 entre Colo Colo y Universidad de Chile?

Albos y azules jugarán este domingo 1 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Monumental. Este partido será válido por la fecha 5 de la Liga de Primera 2026.

ver también ¿Javier Correa o Maxi Romero? Deciden quién debe jugar por Colo Colo ante la U de Chile en el Superclásico

En resumen

Fernando Ortiz llega al Superclásico 199 con tres victorias consecutivas dirigiendo a Colo Colo.

El Superclásico 199 se jugará este domingo 1 de marzo a las 18:00 horas.

Javier Correa y Maximiliano Romero son la dupla ofensiva recomendada por el exfutbolista Gustavo de Luca.

Publicidad