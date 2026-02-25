El próximo domingo 1 de marzo se celebrará el Superclásico 199 en la historia de la Primera División, con un Colo Colo que llega envalentonado tras registrar una racha de tres partidos consecutivos sumando de a tres, mientras que la Universidad de Chile arriba en medio de una dura crisis, sin triunfos y ubicada en la zona baja de la tabla de posiciones.

En lo que respecta a la estrategia, Ortiz tiene una gran duda de cara al duelo con los universitarios: el ingreso o no de Javier Correa desde el primer minuto, tras la recuperación de su desgarro en el isquiotibial izquierdo, lesión que lo obligó a salir tempranamente del partido ante Unión La Calera el pasado 15 de febrero.

ver también Colo Colo vs. U. de Chile: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO el Superclásico

En ese contexto, uno que sabe de Superclásicos, alzó la voz y aconsejó al ‘Tano’ sobre qué hacer, fue Gonzalo Jara, campeón con albos y azules, quien a través de las pantallas de Pelota Parada de TNT Sports, entregó su visión sobre el XI titular que debe disponer Ortiz frente a los azules.

El XI que Jara le propone a Fernando Ortiz

Al respecto, el ex seleccionado nacional y hoy comentarista de la mencionada cadena deportiva señaló: “Yo jugaría de la misma manera en que ha terminado jugando, con (Maximiliano) Romero siendo el nueve, (Leandro) Hernández por derecha, tal cual como ha crecido Colo Colo, esa es la realidad”, partió señalando.

Posteriormente, Jarita agregó: “la única vez que estuvieron juntos fue con un doble 9 con un rombo en el medio y Aquino atrás de ellos. Antes del partido con Everton jugó con un rombo, con los dos punta, dos nueve nueve, y el siguiente partió Romero más a la derecha siendo un volante pero naturalmente venía hacia adentro, y luego por la lesión termina saliendo y Romero siendo el único nueve” añadió.

Finalmente, sentenció su postura indicando: “Equipo que gana repite, entonces Colo Colo por ahí no debería cambiar quizás”.

Publicidad

Publicidad

Para Gonzalo Jara el XI de Colo Colo para el Superclásico debe seguir con Maxi Romero como ‘9’ en solitario. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

En resumen: