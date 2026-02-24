Ningún bien llamado “amante del fútbol chileno” puede quedar impávido ante la cercanía del Superclásico. Colo Colo y Universidad de Chile se enfrentan, por la Liga de Primera 2026, en un duelo que suele dejar de qué hablar por varias semanas.

En este caso, es Colo Colo el equipo que viene con mejor vuelo. El Cacique viene de conseguir tres triunfos al hilo y el elenco empieza a mostrar buenos minutos de fútbol, sobre todo en ataque.

Por otro lado, la Universidad de Chile aún no conoce de victorias en esta Liga de Primera 2026. El cuadro dirigido por Francisco Meneghini ha tenido un paupérrimo comienzo de temporada y lo único que podría salvarle el pellejo al técnico es un buen desempeño en el Superclásico ante Colo Colo.

¿Debe jugar Javier Correa?

Es una de las incógnitas de Colo Colo de cara al Superclásico. Javier Correa mostró ciertos reparos físicos y parecía más afuera que dentro del duelo ante la Universidad de Chile. Pero el argentino quiere estar. Y según Nicolás Peric, debería ser titular por sobre Maximiliano Romero.

“Yo lo pongo. Si él cree que lo puede hacer, va a durar más de un tiempo. Porque yo creo que la comunicación con Aquino es muy buena y que ambos ganan jugando juntos”, empezó diciendo el ex portero, en Pauta de Juego.

“Correa tiende a salir del centro de la cancha para hacer diagonales a las esquinas. Cuando Aquino está muy cercano, es menos efectivo, por el espacio que hay entre pase y línea de fondo. Pero, si logran hacer juego y que Aquino tenga espacio, puede jugar más libre con Correa que con Romero”, agregó.

“Juegan mejor los dos. Lo que pasa es que Maxi Romero es más finiquitador. Necesita que se la pase uno de los de afuera y que le entre la pelota al área. En cambio, Correa, es mucho más veloz para marcar la jugada”, sentenció el Loco Peric, que se la juega con el ex delantero de Estudiantes de La Plata para el Superclásico.

¿Cuándo es el Superclásico?

Será este domingo 1 de marzo cuando Colo Colo y la Universidad de Chile vuelvan a verse las caras. En esta ocasión, el duelo se jugará a las 18.00 horas, en el Estadio Monumental David Arellano.

