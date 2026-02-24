Difícil comienzo 2026 para la Universidad de Chile. El Romántico Viajero sigue sin sumar de a tres en la Liga de Primera 2026 y se enfrenta al clásico archirrival en el fin de semana a venir.

Momentos complejos que, por lo menos, tienen la chance de ser superados con el partido ante Colo Colo, donde la Universidad de Chile puede ahuyentar definitivamente los fantasmas de Gustavo Álvarez.

Pero ya hay ciertos problemas que no hacen presagiar nada de bueno para la U. Uno de ellos es la lesión de Lucas Assadi, que podría ser baja ante el Cacique. Por otro lado, lo que acontece fuera de la cancha tampoco es muy esperanzador, con un posible castigo que puede caer sobre la hinchada azul por lo acontecido en el duelo ante Deportes Limache.

Nuevas preocupaciones

Por si fuera poco, la Universidad de Chile no suma un nuevo problema. En esta ocasión tiene que ver con el cuerpo técnico de Paqui Meneghini, que podría recibir una sanción por incumplir el artículo 35° de las Bases de la Primera División.

Lo que señala este apartado del reglamento tiene relación con la indumentaria deportiva. Además de establecer la equipación principal y alternativa de cada club, marca los estándares con los que los jugadores de la banca de suplentes deben estar en esa zona o en el calentamiento.

Junto con eso, la reglamentación establece lo que está prohibido tener al borde de la cancha. “El Director Técnico y el resto de los integrantes del cuerpo técnico podrán utilizar un vestuario diverso, teniendo prohibido el uso de pantalón corto y peto, debiendo considerar las indumentarias de ambos equipos para no confundirse visualmente con los equipos en el terreno de juego”, se puede leer.

¿Y qué pasó? Pues que en el partido ante Deportes Limache, gente del cuerpo técnico de la Universidad de Chile habría utilizado pantalones cortos, tal como asegura El Deportivo.

Además, se señala que en el caso de incumplir esta disposición, los infractores serán sancionados con una tarjeta amarilla administrativa y por cada reincidencia suspensión por una fecha.

La captura de pantalla que mostró El Deportivo de La Tercera

