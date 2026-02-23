Dicen que lo bueno se exporta. Precisamente, los dos técnicos más destacados de las últimas dos temporadas en Chile, podrían volver a encontrarse en el extranjero. Con anterioridad, fueron parte de varios e interesantes Superclásicos.

En 2024, Jorge Almirón consiguió coronar una gran campaña con Colo Colo. No solamente se llegó a cuartos de final de la Copa Libertadores, sino que se bajó una nueva estrella para el Cacique, en el torneo local. Lamentablemente para el cuadro popular, la historia con este DT se empañó por lo ocurrido en 2025.

Por otro lado, tras ser campeón en Huachipato en 2023, Gustavo Álvarez llegó a la Universidad de Chile en la siguiente temporada. Al mando del elenco laico, el estratega le volvió a dar una mística al equipo y, de hecho, fue parte de un hito trascendental en la historia de la U: volvieron a ganar un Superclásico en el Monumental.

¿Vuelven a encontrarse?

Diferentes estilos y diferentes destinos. Gustavo Álvarez y Jorge Almirón se diferencian en el trato con la prensa, en cómo asume cada uno la victoria y en sus análisis futbolísticos.

Mientras el ex U de Chile suele profundizar en aspectos tácticos y estratégicos, Almirón sabía entretener a la prensa con frases para titulares o con un tono que a veces rozaba en la soberbia.

Misma ciudad. Ambos podrían reencontrarse en Rosario. Jorge Almirón dirige actualmente al cuadro de Central y tiene viento en popa al equipo liderado por Ángel Di María y que tiene a Vicente Pizarro en sus filas. Ahora, Gustavo Álvarez suena con fuerza en la vereda de al frente.

Newell’s Old Boys, de mala campaña en este comienzo de temporada, necesita de forma urgente un DT. Y, precisamente, el que suena es el ex técnico de la Universidad de Chile, Gustavo Álvarez. El actual interino del cuadro leproso, Lucas Bernardi, no quiere dirigir en el Clásico de Rosario, por lo que abre las puertas del club al DT que ilusionó a los hinchas azules.

Gustavo Álvarez rompió una racha histórica en el Monumental | Photosport

¿Cuándo es el Clásico rosarino?

Será este domingo, 1 de marzo, cuando Newell’s Old Boys reciba a Rosario Central en el Marcelo Bielsa. El cuadro leproso vive un momento trágico en la Liga Argentina, por lo que quiere resolverlo ganándole al archirrival.

