En Colo Colo las cosas pasaron de frustración a alegría en pocas semanas. Si al inicio de la Liga de Primera 2026 el Cacique era colista, ahora llega al Superclásico con tres triunfos al hilo y como favorito.

Este giro ha sido potenciado por buenas presentaciones de algunos jugadores. Si Arturo Vidal ha mejorado su nivel y Maxi Romero ha demostrado su valía, hay otros que pueden ser un verdadero cheque a fecha. Hablamos de Yastin Cuevas.

El delantero de Colo Colo, de apenas 17 años, ha sido una verdadera sorpresa en el inicio de torneo, siendo de lo mejor del cuadro popular. Este buen momento debe ser tomado, sin embargo, con cautela.

ver también ¿Javier Correa o Maxi Romero? Deciden quién debe jugar por Colo Colo ante la U de Chile en el Superclásico

Marcelo Barticciotto pone la pelota al piso

RedGol habló en exclusiva con Marcelo Barticciotto, ídolo de Colo Colo y valorado comentarista. Dentro de la conversación surgió, precisamente, el tema de Yastin Cuevas y el ex futbolista fue enfático a la hora de evaluarlo.

“Yastin Cuevas cuando entró lo hizo bien, pero acá somos de esos que, tras uno o dos partidos, te catapultan a la fama. Debe tener un entorno que te aterrice” partió diciendo Marcelo Barticciotto.

“Más allá de que uno lo diga, quizás no nos escucha. Pero la familia y los amigos le deben decir que esto recién empieza, que hay muchos jugadores que llegaron a jugar, anduvieron bien y después desaparecieron. Que se entrene bien, para que cuando le toque jugar pueda demostrar“, selló, con sabiduría, Marcelo Barticciotto.

Publicidad

Publicidad

Yastin Cuevas ha tenido un buen comienzo de 2026 | Photosport

¿Cómo está la tabla de posiciones de la Liga de Primera?