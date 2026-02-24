Colo Colo recibe este domingo a Universidad de Chile en el estadio Monumental, en un encuentro donde el favorito es el cuadro albo luego de las tres victorias consecutivas en el certamen.

Por el lado del Bulla, Francisco Meneghini llega muy cuestionado pues no ha logrado conseguir victorias en el certamen. A pesar de eso, Marcelo Barticciotto, ídolo del Cacique, respaldó al entrenador azul.

“Es un partido especial, se vive la semana de diferente forma. Hay más cobertura, más prensa, te marca. Pero no es partido saca técnico, si bien Paqui está más presionado, recién empieza su ciclo”, señaló en charla con Redgol.

Barti espera que Meneghini no se vaya de U de Chile

Por lo mismo es que manifiesta tajantemente que “me parecería una locura que perdiendo lo terminen echando, sacando. Le tocó un fixture complicado, empezó mal en el torneo en cuatro partidos y no pudo ganar”.

De hecho, entiende que la cúpula dirigencial debe ser firme. “Tiene que ver la convicción de los dirigentes: más allá de lo que diga la prensa o los hinchas, si los dirigentes están convencidos que debe ser el técnico, no lo tienen por qué echar”, señaló.

Además piensa que “en este tipo da partidos no hay favoritos”, aunque entiende que la moral del Cacique será muy diferente al de su clásico rival.

“Venir de la forma que viene Colo Colo es mejor que como llega la U, hay mayor presión de los jugadores de la U y del técnico, de tener que demostrar que pueden sacar el partido adelante”, sostuvo Barti.

De todas formas analiza que “Colo Colo no está jugando a gran nivel, a pesar de que siempre ganar ayuda a la confianza. Está confiado el jugador, convencido de lo que hace”.

Finalmente cree que Fernando Ortiz dio con la tecla. “Se encontró el equipo, más allá de poder meter a Pastrán, Madrid o (Javier) Méndez, le viene dado resultado la confianza a este equipo”.