Este jueves se cierra el mercado de fichajes del fútbol chileno y Colo Colo tuvo una semana más que movida por ello. El Cacique estuvo buscando un extremo derecho en los últimos días y este miércoles tomó una decisión definitiva al respecto.

El Eterno Campeón le bajó el pulgar y descartó la llegada de una séptima incorporación para la temporada 2026. Una postura que se justifica por lo hecho por Fernando Ortiz y que recibió el respaldo de un histórico como Marcelo Barticciotto.

El 7 del Pueblo se refirió a lo ocurrido en el Cacique y reveló la principal razón por la que determinaron no seguir en el mercado. Esto tiene que ver con la cantera, la que ha ido tomando cada vez más protagonismo.

Marcelo Barticciotto respalda el portazo de Colo Colo a un séptimo refuerzo

En Colo Colo decidieron retirarse del mercado de fichajes y quedarse con lo que tienen hasta ahora. El Cacique descartó un nuevo refuerzo, lo que deja a seis incorporaciones para el 2026: Matías Fernández Cordero (I. del Valle, ECU), Joaquín Sosa (Bologna, ITA), Javier Méndez (Peñarol, URU), Maximiliano Romero (O’Higgins), Lautaro Pastrán (Belgrano, ARG) y Álvaro Madrid (Everton).

La decisión ha dado que hablar entre los hinchas y uno que se enamoró del club contó detalles desconocidos hasta ahora. En las pantallas de ESPN, Marcelo Barticciotto abordó la situación y contó lo que, para él, es el motivo detrás.

“Me parece que le doy mucho crédito al rendimiento que han tenido los jóvenes, sobre todo entrando en los segundos tiempos, eso hizo pensar al club, a los dirigentes y el técnico de que ya estaban hechos“, señaló el 7 del Pueblo.

En esa misma línea, el campeón de Copa Libertadores con Colo Colo enfatizó en que el club “no necesitaban otro jugador y a mí me parece bien y correcto que le den la posibilidad a los chicos, sobre todo que se la están dando y están respondiendo, espero que los sigan haciendo así porque Colo Colo los necesita“.

Quedará esperar para ver si es que esto no le termina costando demasiado caro al Eterno Campeón. El DT quería sí o sí a un extremo derecho, pero ahora tendrá que apostar por nombres como Leandro Hernández, Francisco Marchant y Lautaro Pastrán en ese puesto.

Colo Colo cerró su mercado de fichajes con seis nuevos nombres para la temporada 2026. El Cacique pondrá sus fichas en la cantera para pelear el título en la primera rueda y así dejar atrás un centenario terrible.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Ya sin un séptimo refuerzo, el plantel de Colo Colo se enfoca en escalar a la cima de la Liga de Primera 2026. Este sábado 21 de febrero el Cacique será visitante frente a O’Higgins a partir de las 18:00 horas.