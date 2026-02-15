Mientras el fútbol chileno hace sus últimos movimientos en contrataciones, el mercado de pases también da que hablar en la TV chilena. Es que la señal TNT Sports ha tenido novedades en este 2026.

El adiós de programas como Show de Goles han marcado la tónica, donde según el medio El Filtrador, “una nueva cúpula de ejecutivos trasandinos ha tomado el control operativo de TNT Sports Chile… llegaron con una misión clara: extirpar el folclore local para profesionalizar la señal bajo una lógica de mercado regional”.

Ahí, según la citada fuente todo apunta a un plan de estelaridad. Por eso, en la señal que transmite el fútbol chileno miran a la vereda contraria de ESPN Chile, buscando un nombre que dejó la señal hace un año: Claudio Borghi.

El plan de TNT Sports para amarrar nuevas figuras

TNT Sports puso fin a espacios como Show de Goles, Máximas y despidió a rostros como Gonzalo Egas y Juan Pedro Verdier, que conducían One Championship. La razón de eso apunta a reforzar la señal con otras “figuras de peso”.

“El presupuesto liberado por la salida de Gonzalo Egas, Verdier y los contertulios tiene un destino asignado: repatriar a los intocables. La prioridad número uno de esta gestión es el retorno de Claudio Borghi”, reporta el medio El Filtrador.

La jugada por el Bichi apunta, según la citada fuente a que el ahora hombre de ESPN sea protagonista. Eso, con la idea de que “sea el eje gravitacional de toda la parrilla. Junto a él, el objetivo de todos los años es Marcelo Barticciotto”.

“La meta es clara: consolidar un panel de «pesos pesados» que compita directamente con el modelo de ESPN, eliminando cualquier rastro de la televisión amateur o de esa representación popular que encarnaba el Show de Goles”, cerró el citado medio.