Daniel González es un ex volante que tuvo un recordado paso por el fútbol chileno. Entre los clubes donde jugó, está Colo Colo, donde fue dirigido por Claudio Borghi.

El Chucky destacó en equipos como Everton, O’Higgins, Cobreloa y Huachipato. Con este último club de hecho fue campeón en 2012, siendo la gran figura al anotar dos goles en la final ante Unión Española. También defendió a la selección chilena en tres partidos.

El ron de Bichi Borghi

El gran nivel de Chucky González en el Capo de Provincia, lo llevó en 2008 a Colo Colo. En los Albos si bien no tuvo su mejor experiencia, compartió con el plantel que venía de ser tetracampeón. De hecho, fue dirigido por Claudio Borghi, con quien vivió una hilarante anécdota.

“Estábamos en una pretemporada en Osorno y a todos nos pasan unos polar y nos colocan este sistema para medir tu ritmo cardiaco. El PF, el Nano (Hernán Torres) viene y da la partida. De repente el Bichi me llama, estaba en la mitad de la cancha con zapatillas y fumando“, comenzó contando el Chucky en LaOrga17.

“‘Qué vai a hacer corriendo vo hueón’, me dice. ‘Me dijeron que le pegai bien a la pelota, esos hueones que corran si después te la tienen que entregar a ti’. Yo pensé que me estaba hueveando, si todos los técnicos querían que corriera”, agregó el ex volante. Fue ahí donde el Bichi le propuso otro “entrenamiento”.

“Me dice ‘ya, anda a buscar dos pelotas’. Fui a buscar dos pelotas, las colocamos ahí. ‘Ya, quién le pega al travesaño’, me dijo. ‘Pero una apuesta’. Yo pensé que era un chocolate o algo así y me dice ‘un ron’ y canchero. ‘Pregunta cuál es el que me gusta a mí y si no me lo pagai hoy en la noche, mañana es doble’. Así de canchero, ya sabía que me iba a ganar”, reveló entre risas.

Daniel González fue campeón en Huachipato. Imagen: Archivo

Claudio Borghi era reconocido por lograr una buena unión de grupo y darle libertad a los talentosos. Por esta razón le planteó el desafío a Daniel González, quien era reconocido por sus goles de tiro libre. Claro que la apuesta con el Bichi tenía una dificultad adicional.

“Coloco la pelota y le voy a pegar, pero me dice ‘para, pero tiene que ser mirándome a mí’. El Bichi me miraba ahí, fumaba poquito. Apagaba uno y prendía el otro. Coloco la pelota, lo miro y la tiro al córner. Él coloca la pelota, con zapatillas, me mira, le pega y rozó“, explicó González, por lo que hicieron una nueva ronda.

“Coloco la pelota otra vez, lo miro, le pego: lateral. No andaba ni cerca. El Bichi coloca la pelota, le pega: palo. ‘Ya te dije, si no me traes el ron que a mí me gusta, mañana es doble’. Olvídate el ron que le gustaba, era mi sueldo. Después no quise apostar más. Juega solo le dije, mándame a correr“, cerró entre risas.

Daniel González solo alcanzó a compartir unos meses con Borghi, quien renunció tiempo después a los Albos después de dirigir ante Boca en Copa Libertadores. En el Apertura 2008, Colo Colo perdió la final ante Everton y la opción de ser tetracampeón, tras lo cual el Chucky se fue del club.

