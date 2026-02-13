El nombre de Daniel González se transformó en uno de los más respetados en el fútbol chileno. El “Chuky” brilló en Colo Colo, Huachipato Cobreloa, Everton y O’Higgins, por lo que se destacó como volante creativo.

Gran rendimiento que hasta le permitió llegar al fútbol brasileño y jugar por el Náutico. Además fue clave en la conquista del título con los acereros en el Clausura 2012.

Sin embargo, al elegir su mejor gol sorprendió con su elección ya que se inclinó por uno de los tantos que marcó con Cobreloa. Así lo confesó el ex jugador en conversación con el youtuber José La Orga.

“El mejor de mi carrera fue uno de volea que le hice a la U. La agarró de lleno fuera del área. Ya estaba jugando en Cobreloa. Fue en Calama y cuando era capitán”, confesó el ex volante creativo en una de las jornadas más emotivas que vivió en el cuadro minero.

Los mejores goles de Daniel González

“En ese tiempo el club andaba bien, y habían buenos jugadores. Siempre fue un club grande. Quizás tuvo no tuvo buenos manejos por los dirigentes. Pero no tengo duda que volverá a ser grande. Me tuve que aprender a ganar el cariño de la gente, en especial en mi caso que llegue de Colo Colo”, agregó el “Chuky”.

Pero entre sus predilectos, Daniel González también tuvo menciones para los tantos que marcó ante la UC y en Huachipato donde conquistó el título cuando se disputaban los playoffs en el fútbol chileno.

“Pero también tengo otro con Cobreloa que me pasé como a cinco y le hice el gol. Hay uno al “Tati” de mitad de cancha. Y obviamente los de la final con Huachipato”, aseguró.