Uno de los jugadores que supo brillar en el fútbol chileno fue Daniel “Chucky” González. Su talento llegó a tal nivel, que incluso fue seguido por Benfica, pero el traspaso finalmente no se materializó.

El volante debutó en Everton, pero en clubes como O’Higgins, Cobreloa y Huachipato fue donde mostró su mejor repertorio. Si bien tuvo un paso por Colo Colo, en los Albos no logró encontrar su mejor fútbol pese a llegar a la final del Apertura 2008.

El interés del Benfica en González

Luego de estar en Colo Colo, los Albos ficharon a Macnelly Torres en precio récord. Esto hizo que Daniel González le tuviera que ceder la “10” y también, salir del club. Ahí se fue a Cobreloa, donde el inicio no fue para nada fácil, ya que a los loínos no le agradan los jugadores con pasado en Macul.

“A mí me quieren mucho allá. Me aprendí a ganar el cariño de la gente, porque cuando uno es de Colo Colo y llega a Cobreloa, es el archirrival. Cobreloa es el enemigo de Colo Colo“, comenzó contando González a LaOrga17.

“Los primeros partidos nos fue mal, pésimo, me apedreaban el auto. Iban a tirar piedras a la casa del presidente y a mi casa. El primer mes y medio lo pasé muy mal, quería devolverme, pero ya estaba ahí y aguanté. Yo no podía bajarme al supermercado. Me tenía que quedar esperando en el estacionamiento, que se bajara mi familia”, comentó el Chucky.

Sin embargo, todo dio un giro cuando salió Gustavo Benítez de la banca y arribó Marco Antonio Figueroa. Con el Fantasma, el club levantó el nivel y terminaron metiéndose entre los cuatro mejores del Clausura 2008. El Chucky fue la gran figura y ahí fue que un gigante mundial golpeó su puerta.

“Ahí empezamos a ganar, nos metimos en la semifinal y después me estaba mirando Palmeiras, Sport Recife y Náutico. También estuvo Benfica, pero a veces uno toma malas decisiones o tu mismo representante te hace tomar malas decisiones“, recordó el Chucky González.

Finalmente el traspaso del volante a las Águilas no se materializó y terminó firmando en Náutico de Brasil en 2009. Allá solo estuvo unos meses, tras lo cual regresó a Chile. En 2012 fue campeón del Clausura 2012 siendo la gran figura de Huachipato.

