A los 49 años falleció Claudio “Yerbatero” González, delantero misionero que dejó su sello en varias canchas del país y que también abrazó la formación de juveniles una vez colgó los botines.

Nacido en Posadas, provincia de Misiones, construyó una carrera extensa defendiendo distintas camisetas, entre ellas la de Talleres de Córdoba, club que confirmó la noticia en sus canales oficiales y envió condolencias a la familia del ex atacante.

Luto en el fútbol argentino

El “Yerbatero”, apodo que lo acompañó desde su tierra natal, también tuvo pasos por Rosario Central e Independiente, además de otras instituciones del país.

En su recorrido profesional incluso disputó la Copa Mercosur con el Rojo y tuvo una experiencia internacional en el club chileno Cobreloa, etapa marcada por una grave lesión de tibia y peroné que frenó su impulso en el extranjero.

Más adelante volvió a Talleres y también defendió a Patronato, cerrando su carrera en 2007 en General Paz Juniors. Ya retirado, se radicó en Córdoba y mantuvo intacto su amor por la pelota.

Según informó el diario La Voz, su fallecimiento se produjo por complicaciones derivadas de una afección pulmonar. Sus restos son velados en la Sala Dalí de Paviotti y serán sepultados este jueves en el cementerio La Naturaleza de Villa Nueva.

Su amor por el fútbol

En Villa María, ciudad donde vivía desde hacía 17 años, fundó el club de baby fútbol El Tallerito y trabajó formando chicos, aportando desde otro lugar al deporte que marcó su vida.

Entre sus recuerdos más imborrables aparecen un gol a Boca en el Clausura 2003 y el tanto decisivo ante San Martín de Mendoza, que ayudó a evitar el descenso de Talleres.

