El director técnico de Real Betis, Manuel Pellegrini, anticipó el clásico ante Sevilla y dejó claro que en este tipo de encuentros la tabla de posiciones pasa a segundo plano. El Ingeniero palpitó el choque de este domingo 1 de marzo.

“Este partido tiene doble trascendencia por ser un derbi. Tenemos que hacer un partido muy completo ante un rival que no me corresponde analizar. Tiene cierto problemas pero en los derbi todo se deja de lado y es muy parejo”, sostuvo.

El DT chileno remarcó que el equipo debe mantener la calma y no desviarse del plan de juego. “En los derbis, la atención y exigencia te llevan a cometer errores. Mentalmente hay que estar preparados para no caer en provocaciones ni exceso de agresividad”, explicó el ingeniero.

Además, adelantó que su escuadra afrontará el compromiso. “Saldremos a jugar como hemos hechos siempre. Ojalá hagamos un buen partido con rendimientos individuales alto, que es la mejor manera de ganar”, comentó.

Real Betis se quedó con el último derbi disputado con el Sevilla

Pellegrini y su desempeño en el Betis

“Es un trabajo de club, no solo mío. Cuando uno consigue el compromiso del plantel con una idea, al técnico le sale todo más fácil. Hace seis años atrás quizás el objetivo no era Europa, el mío sí“, aclaró Pellegrini, destacando que los cambios positivos del equipos en los últimos años.

“Cuando llegué el equipo venía de estar abajo en la tabla. Nadie aspiraba a Europa pero yo soy exigente y trato de transmitirla a la gente. ¿Qué falta por lograr? Todo”, narró el ingeniero, dando a conocer que su éxito con el Betis se debe a su forma de trabajar.

Finalmente sobre la Champions, Manuel fue ambicioso pero mesurado. “dentro de lo personal la mayor virtud es haber podido seguir siendo competitivo en las tres y no centrarnos solo en la Champions o Europa y luego en liga estás decimo. Me gusta tratar de llevar un equipo con las tres competiciones en las que primero hay que clasificarse lo más arriba posible”.

